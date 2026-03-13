鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-13 17:20

歐洲主要股指周五 (13 日) 開盤集體下挫，美股三大期指也全線跳水，美國、英國、德國等國的長期公債也遭遇猛烈拋售，ICE 美銀波動指數攀升至 2025 年 6 月以來最高，債市「恐慌情緒」蔓延。

歐洲主要股指今日大幅開低，截至台灣時間周五下午 16:20，英國富時 100 指數跌 0.79%，法國 CAC40 指數跌 1.19%，德國 DAX30 指數跌 0.98%，富時義大利 MIB 指數跌 1.18%，道瓊期貨跌 0.47%，那斯達克 100 指數期貨跌 0.56%，標普 500 指數期貨跌 0.46%。

分析師指出，中東緊張局勢引發的財政支出擔憂是「罪魁禍首」。

以色列國防軍周五表示，開始對伊朗首都德黑蘭基礎設施進行新一輪「大規模打擊」，德黑蘭西部地區傳出多次爆炸聲。以軍過去一天出動數十架戰機，對伊朗西部及中部 200 多處目標實施 20 次空襲。自 2 月底行動開始，已對伊朗目標數百輪空襲。

高盛預估，受中東戰事、能源基礎設施受損及荷姆茲海峽運輸中斷影響，布蘭特原油 3 月均價將超過每桶 100 美元，下月回跌至 85 美元，若流通中斷不惡化，今年內恐逐步回落至 70 美元區間。

截至周五 16：20，布蘭特原油期貨漲 1.71% 報 102.18 美元，WTI 原油期貨漲 1.79% 報 97.46 美元。