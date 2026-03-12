鉅亨網編譯許家華 2026-03-13 06:00

在美國與以色列對伊朗發動攻擊後引發的區域衝突持續擴大之際，伊朗政府表示，部分船隻仍可通過荷姆茲海峽，但前提是必須與伊朗海軍協調。伊朗外交部發言人 Esmaeil Baghaei 週四表示，只要與伊朗海軍保持聯絡與協調，「許多船隻仍然可以通行」這條全球最重要的能源航道之一。

巴加伊指出，自 2 月 28 日衝突爆發以來，區域安全情勢已發生重大變化，「情況不可能再回到 2 月 28 日之前」。他表示，各方現在都更加理解荷姆茲海峽安全的重要性，伊朗與其他相關國家都意識到維持航道安全的必要。

‌



荷姆茲海峽位於伊朗與阿曼之間，是全球最重要的石油運輸通道之一，平時約有全球約五分之一的石油貿易需要經過這條航道。一旦航運受阻，全球能源市場將立即受到衝擊。

然而，儘管伊朗表示可在協調下允許船隻通行，實際航運情況仍極度緊張。伊朗革命衛隊海軍先前警告，任何試圖通過荷姆茲海峽的船隻都必須事先取得伊朗批准，否則可能遭到攻擊。

衝突升級後，航運安全事件已頻繁發生。多家海事安全機構指出，自戰事爆發以來至少已有十多艘商船遭到攻擊或受損，其中包括在荷姆茲海峽附近航行的貨輪與油輪。部分船隻甚至被不明投射物擊中或起火，船員被迫撤離。

船舶通行量也大幅下降。航運監測數據顯示，自 2 月 28 日衝突爆發後，荷姆茲海峽油輪通行量一度從約 50 艘暴跌至僅 3 艘，降幅達 94%，遠低於過去每日約 138 艘船舶的平均水準。

在安全風險升高之下，一些商船甚至開始採取特殊策略以降低遭攻擊風險，例如在航行訊號中標註與中國相關，以顯示中立身分並避免成為攻擊目標。船舶追蹤數據顯示，至少有 8 艘船隻在目的地訊號中標註「中國所有」或類似字樣，希望藉此降低被鎖定的機率。