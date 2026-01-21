search icon



美股債匯三殺 美財長貝森特歸咎日本市場 日媒氣炸

鉅亨網新聞中心

美國財長貝森特於周二 (20 日) 表示，美國國債收益率的上漲主要受到日本市場影響，並反駁了有關格陵蘭島問題導致美國市場不振的說法。

cover image of news article
（圖：ChatGPT )

《日本經濟新聞》報導，美股三大指數當日大幅下跌，10 年期國債收益率上漲 6.76 個基點。貝森特在世界經濟論壇年會期間接受媒體訪問時指出，他正與日本經濟部門的負責人進行溝通，相信日本方面會承諾穩定市場。


貝森特強調，將美國市場的反應與日本的情況分開來看是困難的，因為日本的國債收益率正在暴漲。他補充道，在格陵蘭島問題受到關注之前，日本的國債市場就已經出現問題。川普總統宣布對歐洲國家加徵關稅的影響對美國市場的影響有限。

貝森特的言論引發了日本媒體的不滿。《朝日新聞》在題為「長期公債殖利率上漲不賴格陵蘭島問題，反賴日本？」的報導中指出，川普企圖將格陵蘭島納入美國領土導致的混亂被認為是美國長期國債殖利率上漲的主要原因。此外，根據《彭博社》報導，日本財務大臣片山皋月於同日表示，已採取措施穩定市場，並保證這些措施會持續。

日本首相高市早苗上任後所提出的擴張性財政策引發市場擔憂，市場認為這將導致更多財政赤字，加劇日本政府的財政困境。近期日元加速貶值，日本國債收益率也大幅上漲，這一趨勢在高市早苗宣布提前舉行眾議院選舉後愈加明顯。

20 日，日本國債持續遭到拋售，10 年期國債收益率上漲至 2.38%，創下自 1999 年以來的新高。


