鉅亨網記者張欽發 台北
包括房仲及地產開發業者目前都正關注國際地緣政治變化及能源價格變動可能引爆通膨，地產代銷業龍頭海悅 (2348-TW) 董事長黃希文今 (11) 日出席代銷案新北市「豐森大境」動土後指出，目前的房地產市場完全是買方市場，購屋族可從從容容就買到好房子，尤其通膨壓力比想像中還大，因此超前部署房地產會是很好的選擇。
黃希文並指出，新北市中和區擁有龐大的人口紅利及交通紅利，長期來看，房價有穩定上漲的空間，只是現階段受到政策壓力大，所以並沒有反映在房價上。
黃希文說，目前唯一最大的感受就是通膨問題比想像中的嚴重，超乎他本身自己的的預期，而房地產擁有抗跌保值的特性，現在是最適合買房的時間點，也因為市場呈現「買方市場」的狀態，多數個案都沒有價格上漲的條件。
黃希文並強調，因此買方要把握這個時間點，若是賣方市場，個案一定會反應通膨帶來的造價上升問題，所以買盤現在的置產，可以享受到此一紅利。
對於目前房市的市況，黃希文也指出，現階段的房市是處於相對平衡的狀態，樂觀看待銷售成數能夠慢慢回穩，業界並不希望房價快速上漲，溫和緩漲是最健康的方向，此外，由於政府打房逾一年多，購屋族觀望的差不多，目前也有發現在雙北市蛋黃區遞延買盤已經有慢慢回籠的現象。
「豐森大境」預售建，家泰建設、亞昕 (5213-TW) 及寶亞建設聯手，並由海悅代銷，市場估其總銷近 100 多億元，已銷售約 30%。
