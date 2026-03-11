鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-11 15:00

黃希文並指出，新北市中和區擁有龐大的人口紅利及交通紅利，長期來看，房價有穩定上漲的空間，只是現階段受到政策壓力大，所以並沒有反映在房價上。

黃希文說，目前唯一最大的感受就是通膨問題比想像中的嚴重，超乎他本身自己的的預期，而房地產擁有抗跌保值的特性，現在是最適合買房的時間點，也因為市場呈現「買方市場」的狀態，多數個案都沒有價格上漲的條件。

黃希文並強調，因此買方要把握這個時間點，若是賣方市場，個案一定會反應通膨帶來的造價上升問題，所以買盤現在的置產，可以享受到此一紅利。