〈房產〉北士科喜迎輝達總部 這生活圈房價年漲近1成最強勢

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-10 10:39

今 (2026) 年初北市府與輝達正式簽約，宣告北士科成為輝達海外總部的所在地。國際科技巨頭大手筆投資，不僅使台灣在全球科技產業的地位更加穩固，房仲業者根據實價登錄，統計緊鄰北士科的四大生活圈成屋房價漲幅，其中以士林生活圈年漲 9.3% 最多，去年均價 82.6 萬元也高居四大生活圈之首；均價最親民的則是社子生活圈，還保持 5 字頭的相對低水位；老牌豪宅生活圈天母不漲反跌，去年均價較前年微跌 2%，是唯一房價縮水的生活圈。

北士科喜迎輝達總部 這生活圈房價年漲近1成最強勢。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，北士科開發至今僅約 10 年，目前園區範圍內的供給，僅有少量成屋，房市交易以預售屋居多，因此想立刻卡位「輝達宅」的自住客，就會把眼光鎖定緊鄰北士科的周邊成熟商圈，為周邊商圈的成屋市場注入支撐買盤，使附近生活圈在房市盤整時期仍漲多跌少。其中士林生活圈不僅鄰近北士科，還有環狀線北環段的軌道利多，具雙捷轉乘遠景，且北環段士林站還有聯開案加持，因此漲幅領跑各生活圈。

台北市北士科周邊的四大生活圈中，資深豪宅生活圈的天母，去年房價微跌 2%，從 79.4 萬元縮水至 77.8 萬元，在北士科輝達效應的一片漲聲中，反應相對無感。

台灣房屋朗居天母特許加盟店店東段瀚璽表示，天母的開發較早，發展也趨向飽和，住宅供給不乏屋齡高的公寓華廈，新屋供給多半需仰賴都更重建，而近年少有新供給釋出，交易以自住能力所及的中古住宅為主，因此均價較去年略低；加上區段主力產品的中古屋多為中大坪數規劃，與現今主要買盤的首購需求較有距離，所以市場相對封閉，價格也少有波動，消費者反而不需追漲，在購屋布局上更游刃有餘。