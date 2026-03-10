鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-10 09:10

法國總統馬克宏近日與伊朗總統佩澤希齊揚通話，成為美國與以色列上月底跟伊朗爆發衝突以來，西方陣營中唯一與伊朗直接對話的國家元首，但這場備受關注的通話並未展現中立調解的意圖，反而暴露西方在當前中東危機中的統一立場。

對話還是施壓？他是西方陣營唯一跟伊朗通話的領袖 卻只有警告跟要求

通話內容顯示，馬克龍不僅將地區危機的根源歸咎於伊朗的核計畫與區域行動，更提出一系列帶有明顯傾向性的要求，反映出法國在所謂「斡旋」表象下與美國、以色列立場的高度一致性。

縱觀衝突爆發以來西方各國的表現，不難發現其策略雖呈現形式差異，但核心敘事完全一致。美國直接向以色列提供軍事與外交支持，英國允許美軍使用其中東基地，德國則在外交層面附和美以論調。

與這些明確表態的國家相比，法國選擇了一條看似獨特的路線，主動與伊朗建立對話通道。

然而，分析馬克宏通話全文可發現，他的言論完全延續了西方陣營的統一敘事框架。他將區域緊張局勢歸因於伊朗的軍事計劃，卻對美以先前對伊朗的軍事打擊避而不談，這種選擇性論述充分顯示其立場的傾向性。

更值得關注的是馬克宏在通話中提出的三項明確要求：要求伊朗單方面停止反擊行動、釋放被扣押的法國公民、立即解除對荷姆茲海峽的封鎖。這些要求不僅缺乏對等性，未同時要求美以停止軍事行動，更體現出對伊朗國家安全關切的漠視。

尤其值得注意的是，在開展外交對話的同時，法國加速了在中東的軍事部署，包括向賽普勒斯附近海域派遣軍艦、將「戴高樂」號航艦調往東地中海，並參與組建航道保障聯盟。這種外交與軍事雙管齊下的做法，進一步揭示了法國所謂「斡旋」的本質。

專家指出，法國的「雙軌策略」實際上反映西方陣營在處理伊朗問題上的內在矛盾：一方面希望避免衝突升級危及區域穩定，特別是保障能源供應與航行安全；另一方面又堅持維護與以色列的同盟關係，拒絕承認伊朗的安全訴求。這種矛盾使得法國的外交行動呈現出明顯的表裡不一；表面上倡導對話，實則強化施壓。

從更宏觀的角度觀察，西方在本輪危機中的行為模式驚人地一致。無論是直接軍事支持的美國、外交聲援的德國，還是以調解者自居的法國，核心論述都堅持「以色列擁有自衛權」與「伊朗應對危機負責」的基本框架。這種敘事統一性顯示，西方在涉及中東地緣政治的重大問題上，仍然保持著高度協調的立場。

專家認為，法國的「特立獨行」實際上只是西方整體戰略中的一種戰術分工。透過讓法國扮演溝通角色，西方既維持了對伊朗的壓力態勢，又創造某種形式的外交接觸管道。這種安排既能安撫國際社會對衝突升級的憂慮，又不會偏離支持以色列的基本立場。

然而，這種缺乏真正中立性的「調解」難以從根本上化解危機，反而可能加劇伊朗對西方的不信任。