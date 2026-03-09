鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-09 11:00

南韓股市今 (9) 日盤中大幅下挫，KOSPI 早盤跌幅一度超過 8%，觸發熔斷機制，KOSDAQ 也啟動今年以來第二次程序化賣單暫停機制 (sidecar)，韓元亦走貶，兌美元匯率逼近 1500 韓元大關。

股匯雙殺！南韓KOSPI今早暴跌8%觸發熔斷機制 韓元兌美元重貶 逼近1500大關 (圖:shutterstock)

根據韓國交易所 (KRX) 數據顯示，當天上午 11 時 10 分，KOSPI 報 5176.26 點，較前一交易日下跌 7.32%；KOSDAQ 報 1086.88 點，跌幅為 5.87%。圖為韓亞銀行總行交易大廳顯示的股市即時行情。

受國際油價飆漲影響，韓元兌美元匯率 9 日開低後續貶，逼近金融危機時期最低點。

韓元兌美元匯率今日低開 16.6 韓元，報 1493 韓元，之後繼續下探。截至當天上午 9 時 50 分，較前一交易日收盤價（以下午 3 時 30 分為準）下跌 18.3 韓元，報 1494.7 韓元，逼近 2009 年 3 月 12 日創下的盤中低點 1500 韓元關口。