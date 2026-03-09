盤中速報 - 深證成指下跌-437.33點至13735.2993點，跌幅3.09%
截至台北時間09日09:53，深證成指下跌437.33點（或3.09%），暫報13735.30點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.22%
- 近 1 月：+1.91%
- 近 3 月：+6.32%
- 近 6 月：+11.89%
- 今年以來：+4.79%
焦點個股
F5G概念概念領跌-5.16%。其中 兆馳股份(002429-CN) 下跌 10% ; 長芯博創(300548-CN) 下跌 9.68% ; 光迅科技(002281-CN) 下跌 7.14% 。
先進封裝概念領跌-5.07%。其中 易天股份(300812-CN) 下跌 10.3% ; 中富電路(300814-CN) 下跌 10.18% ; 深科技(000021-CN) 下跌 7.91% 。
