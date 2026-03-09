search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

A股港股

盤中速報 - 深證成指下跌-344.46點至13828.1667點，跌幅2.43%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間09日10:44，深證成指下跌344.46點（或2.43%），暫報13828.17點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.22%
  • 近 1 月：+1.91%
  • 近 3 月：+6.32%
  • 近 6 月：+11.89%
  • 今年以來：+4.79%

焦點個股


F5G概念概念領跌-6.06%。其中 兆馳股份(002429-CN) 下跌 10% ; 長芯博創(300548-CN) 下跌 9.61% ; 光迅科技(002281-CN) 下跌 9.07% 。

先進封裝概念領跌-5.87%。其中 易天股份(300812-CN) 下跌 10.93% ; 中富電路(300814-CN) 下跌 10.63% ; 深科技(000021-CN) 下跌 8.37% 。


文章標籤

陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指F5G概念先進封裝

相關行情

台股首頁我要存股
兆馳股份9.55-9.91%
長芯博創137.68-8.12%
光迅科技74.11-7.49%
易天股份38.68-10.2%
中富電路98.05-9.39%
深科技30.13-6.95%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty