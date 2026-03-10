search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

A股港股

盤中速報 - 深證成指上漲281點至14348.4984點，漲幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間10日02:04，深證成指上漲281點（或2%），暫報14348.50點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.75%
  • 近 1 月：-0.99%
  • 近 3 月：+5.95%
  • 近 6 月：+12.44%
  • 今年以來：+4.01%

焦點個股


PCB概念概念領漲+4.25%。其中 金祿電子(301282-CN) 上漲 11.66% ; 金安國紀(002636-CN) 上漲 9.98% ; 本川智能(300964-CN) 上漲 9.68% 。

噪音防治概念領漲+2.95%。其中 隆華科技(300263-CN) 上漲 5.65% ; 恆大高新(002591-CN) 上漲 4.67% ; 新築股份(002480-CN) 上漲 4.18% 。


文章標籤

陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指PCB概念噪音防治

相關行情

台股首頁我要存股
金祿電子34.28+11.6%
金安國紀27.87+9.98%
本川智能65.65+11.3%
隆華科技11.79+5.74%
恆大高新7.83+4.40%
新築股份6.97+4.19%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty