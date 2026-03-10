盤中速報 - 深證成指上漲281點至14348.4984點，漲幅2%
截至台北時間10日02:04，深證成指上漲281點（或2%），暫報14348.50點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.75%
- 近 1 月：-0.99%
- 近 3 月：+5.95%
- 近 6 月：+12.44%
- 今年以來：+4.01%
焦點個股
PCB概念概念領漲+4.25%。其中 金祿電子(301282-CN) 上漲 11.66% ; 金安國紀(002636-CN) 上漲 9.98% ; 本川智能(300964-CN) 上漲 9.68% 。
噪音防治概念領漲+2.95%。其中 隆華科技(300263-CN) 上漲 5.65% ; 恆大高新(002591-CN) 上漲 4.67% ; 新築股份(002480-CN) 上漲 4.18% 。
