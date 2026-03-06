鉅亨網新聞中心 2026-03-06 20:10

A 股中國石油 (601857-CN) 股價本周三 (4 日) 收於 13.24 元人民幣，總市值達到 2.1438 兆元，正式超越農業銀行，時隔七年重新奪回 A 股市值第一的寶座。這不僅是個股的狂歡，更象徵著市場定價邏輯在不確定的全球局勢下發生了深刻轉向。

荷姆茲海峽危機：點燃能源板塊的導火線

此次中國石油的登頂，直接觸發因素是地緣政治的劇烈動盪。2 月 28 日，受軍事打擊影響，伊朗宣布全面封鎖全球能源咽喉——荷姆茲海峽。這條承載全球約 20% 原油運輸的水道一旦中斷，導致國際油價應聲飆漲，布蘭特原油迅速突破 80 美元，市場甚至預期可能衝上 150 至 200 美元。

在此背景下，A 股「三桶油」(中國石油、中國石化、中國海油) 於 3 月 2 日、3 日史無前例地連續兩日集體漲停。資金瘋狂湧入能源板塊，尋求具備實物資產錨定的避險標的。

從週期波動到「確定性資產」

陸媒《新浪財經》分析指出，中國石油此次回歸「股王」地位，背後有著與 2007 年上市即巔峰時截然不同的邏輯。

首先是極高的安全邊際與紅利屬性。中國石油近年來維持約 52% 的高分紅率，股息率超過 5%，在震盪市中成為避險資金的理想去處。其次，市場開始為「能源安全」支付溢價。

中國石油掌握國內約五成的原油產量，且擁有大慶、長慶、塔里木等不依賴海運的戰略油田。同時，其建設的中俄、中亞等陸路油氣管道，在海峽封鎖的極端情況下展現出無法替代的戰略價值。