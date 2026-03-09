鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-09 19:10

中東近期的緊張局勢，目前仍無緩和跡象，在伊朗選擇已故最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei) 之子、立場強硬的穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 繼任為新一代最高領袖後，表明在這場引發能源市場動盪的戰爭中，德黑蘭不會退讓。

伊朗對美、以展現不妥協姿態 油價維持100美元上方(圖:shutterstock)

現年 56 歲的穆吉塔巴在伊朗專家會議中獲得「決定性票數」當選，接替於 2 月 28 日在美以空襲中喪生的父親。穆吉塔巴與伊朗最具權勢的軍事及經濟組織「伊斯蘭革命衛隊」(IRGC) 關係深厚，該組織已宣布全力效忠新領袖。

分析指出，穆吉塔巴與其父意識形態高度一致，將致力於維持政策連貫性，包括持續進行中的戰爭。伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 也強硬表示，伊朗絕不會無條件投降。

油價一度飆破 120 美元

受戰爭及荷姆茲海峽實質關閉影響，全球油價劇烈攀升。倫敦布蘭特原油價格一度衝上每桶近 120 美元，隨後因 G7 考慮動用戰略儲備而回落至約 101 美元，隨後再回到 105 美元附近。由於荷姆茲海峽受阻，伊拉克、科威特及阿拉伯聯合大公國等海灣產油國已被迫減產，巴林國家能源公司 (Bapco Energies) 宣布其營運進入不可抗力狀態。

美國總統川普對此表示，雖然他不滿意伊朗的人選，但認為百元油價是消滅伊朗核威脅所必須付出的「小代價」，並預言威脅結束後價格將迅速回落。

軍事行動升級

美以聯軍持續對伊朗境內目標發動打擊，德黑蘭多處燃料庫及沙蘭 (Shahran) 油庫遭到轟炸，現場火光沖天。以色列聲稱這些設施是合法的軍事目標，並威脅下一階段可能攻擊發電廠。空襲引發嚴重的環境危機，紅新月會警告德黑蘭可能出現毒性酸雨。

伊朗方面則以無人機與飛彈還擊，目標包括巴林的淡化水廠及沙烏地阿拉伯的能源設施。

隨著衝突加劇，美國已下令駐沙烏地阿拉伯的非必要外交官撤離，這是自開戰以來首次「命令撤離」行動。此前，一名美軍在沙國境內的襲擊中喪生，使美國在該衝突中的死亡人數上升至七人。沙烏地阿拉伯也報告了首起平民死亡案例，並嚴厲警告伊朗，若局勢進一步升級，伊朗將成為「最大輸家」。

長期戰爭風險

伊朗方面聲稱能維持目前的戰鬥水平至少六個月。然而，美方官員擔憂過度打擊民生基礎設施可能激怒伊朗平民，造成策略反效果。