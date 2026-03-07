伊朗盟軍在哪？為何俄羅斯、中國都保持距離

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-07 17:00

中東戰火升溫之際，俄羅斯與中國雖對美國與以色列對伊朗的軍事行動表達強烈譴責，但兩國目前仍僅停留在外交層面的回應，並未表態提供軍事支援。

伊朗盟軍在哪？為何俄羅斯與中國行動有限 (圖：shutterstock)

《半島電視台》報導，俄羅斯總統普丁表示，美國與以色列暗殺伊朗最高領袖哈米尼，是對人類道德與國際秩序的嚴重違反。中國外交部長王毅也向以色列外長薩爾 (Gideon Saar) 表示，武力無法真正解決問題，並呼籲各方避免衝突進一步升級。

俄羅斯與中國同時要求召開聯合國安全理事會緊急會議，試圖透過多邊外交機制處理危機。兩國長期與伊朗維持密切關係，並透過雙邊合作與聯合軍演展現對抗美國主導國際秩序的立場。然而，儘管言辭強硬，北京與莫斯科仍未釋出任何將直接軍事介入的訊號。

分析人士指出，俄羅斯與伊朗雖在 2025 年簽署全面戰略夥伴關係協議，涵蓋貿易、軍事合作與能源等領域，但該協議並未包含共同防禦條款，因此並不構成正式軍事同盟。

俄國際事務委員會前總幹事科爾圖諾夫 (Andrey Kortunov) 表示，與俄羅斯與北韓簽署的互相防禦條約不同，俄伊協議僅提到雙方在對方捲入衝突時避免採取敵對行動。

他指出，莫斯科目前不太可能直接軍事介入伊朗衝突，原因在於風險過高，同時俄羅斯仍希望維持與美國在烏克蘭議題上的外交空間。

中國方面則強調一貫的不干涉政策。清華大學國際安全與戰略研究中心研究員 Jodie Wen 表示，北京與德黑蘭的關係以經濟合作為核心，特別是在能源與基礎建設領域，但中國政府一直對軍事介入保持明確界線。

她指出，中國更可能扮演外交斡旋與危機管理角色，與美國及海灣國家進行溝通，以避免局勢進一步惡化。

數據顯示，中國在伊朗經濟中扮演關鍵角色。船舶追蹤機構 Kpler 估計，伊朗每年出口的原油中約 87% 流向中國，使北京成為德黑蘭最重要的能源買家。然而，對中國而言，伊朗在其全球貿易體系中的地位仍相對有限。