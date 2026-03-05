鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-05 15:10

在美國與以色列持續對伊朗發動攻擊之際，伊朗當局原定為最高領袖哈米尼舉行的告別儀式已宣布延後。多名觀察人士指出，此舉可能與當前安全局勢以及新任最高領袖遴選程序仍在進行有關。

伊朗已延後原定在德黑蘭舉行的告別儀式，以悼念在「史詩怒火」行動 (Operation Epic Fury) 中於上週六遭美國與以色列聯合打擊身亡的伊朗最高領袖哈米尼。

悼念活動原本計劃週三晚間 10 點、在伊瑪目霍梅尼祈禱大廳 (Imam Khomeini Prayer Hall) 舉行，為期三天，如今已確定延後。

德黑蘭省伊斯蘭宣傳協調委員會主席馬哈茂迪 (Hojjatoleslam Seyed Mohsen Mahmoudi) 表示，延後舉行是因為各界廣泛參與的需求，伊朗當局需要提供足夠的基礎設施與相關設施來容納參與民眾。

他說：「我們決定在更合適的時間舉行這場儀式。」

不過，多名觀察人士指出，此舉可能與當前安全局勢，以及新任最高領袖遴選程序仍在進行有關。

據在德黑蘭採訪的記者 Tohid Asadi 指出，目前伊朗正面臨持續一波接一波的攻擊威脅，當局擔心若舉行大規模公開儀式，可能成為美國與以色列鎖定的攻擊目標，因此選擇暫緩相關活動。

另一方面，伊朗政治體系也正啟動選出新任最高領袖的程序。依據伊朗憲法規定，新領袖由「專家會議」負責選出。

該機構一名成員近日表示，這項決策需要時間進行必要的協商與評估，因此短期內不太可能迅速敲定人選。

分析指出，最高領袖在伊朗體制中握有極高權力，不僅掌控國家軍事與安全機構，也對外交與內政政策擁有最終決定權，因此接任人選被視為影響伊朗未來走向的關鍵。