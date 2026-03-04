鉅亨網新聞中心 2026-03-04 16:39

港股市場周三 (4 日) 表現低迷，主要指數全天疲軟，儘管午後跌幅略有收窄，但整體賣壓依然沉重。截至收盤，恒生指數大跌 2.01%，收報 25249.48 點，恒生科技指數下跌 0.96%，報 4829.5 點，國企指數與紅籌指數分別下跌 1.45% 及 1.53%。

此外，由於市場擔憂亞洲銀行在中東海域的貸款風險敞口擴大，匯豐控股、大新銀行及東亞銀行集體走低。

金融板塊方面，匯豐控股、大新銀行及東亞銀行集體走低，市場擔憂其在海灣地區的貸款風險敞口擴大。相較之下，鋁業股與綠電股表現亮眼，中國宏橋漲逾 6%，東方電氣大漲 11.36%。

在低迷市況中，部分個股仍有亮眼表現。雲知聲因推出具備「理解文檔」能力的 OCR 3.0 大模型，尾盤受資金追捧拉升。汽車街雖被剔除恒生綜合指數，但憑藉二手車拍賣模式吸引資金，一度暴漲超過 44%。此外，亞博科技控股因與港金所戰略合作打造數字黃金平台，節後累計漲幅已突破 200%。

展望後市，國元香港分析認為，地緣政治風險雖對經濟直接影響有限，但短期會推升避險情緒，能源與大宗商品板塊或可受益。中國銀河證券指出，港股短期受情緒擾動，但中長期支撐因素不變，科技與週期板塊仍具投資價值。