海外市場爆發！年收暴增159%、毛利翻四倍 MINIMAX今在港股早盤勁揚逾16%

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-03 10:40

港股 AI 概念股 MINIMAX(00100-HK)今 (3) 日開高近 10% 漲破 800 港元大關，之後續揚逾 16%，最高上漲至每股 879 港元，主要因為該公司昨日發布的 2025 年營收 7903.8 萬美元，年增 158.9%，其中逾七成營收來自海外市場，毛利更達 2007.9 萬美元，大幅年增 437.2%，毛利率從 12.2% 躍升至 25.4%，獲利能力實現跨越式提升。

海外市場爆發！年收增159%、毛利翻四倍 MINIMAX-WP今早盤勁揚逾16%(圖:shutterstock)

2026 年春節前夕，MiniMax 發表新一代基礎模型 M2.5，帶動模型呼叫量快速成長，M2 系列文字模型日均 token 消耗量上月增加至去年 12 月的 6 倍以上。

MiniMax 在財報會議上也宣布，未來將從大模型公司全面升級為 AI 平台型公司，以智慧密度與模型吞吐為核心指標，推動 AI 成為全球新一代生產基礎設施。

從收入結構來看，AI 原生產品貢獻 5308 萬美元，佔 67.2%，開放平台及其他企業服務貢獻 2596 萬美元，佔 32.8%，且開放平台增速達 197.8%，反超原生產品，B 端商業化加速追趕 C 端。

按地區劃分，海外收入佔 73%，MINIMAX 服務全球超 2.36 億用戶及 21.4 萬企業客戶，遍及 200 多個國家和地區。

儘管帳面虧損達 18.72 億美元，但主要源自於優先股公允價值損失 15.9 億美元，屬「估價稅」，而非實際現金流出。經調整淨虧損為 2.5 億美元，與 2024 年基本持平。MINIMAX 現金儲備 10.5 億美元，加上 IPO 募資 6.8 億美元，財務基礎堅實。

去年 MINIMAX 研發支出 2.53 億美元，成長率 33.8% 低於營收成長速度，顯示投入產出效率提升。M2.5 在程式測試刷新產業紀錄，成本優化顯著。