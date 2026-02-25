袁志峰 2026-02-26 04:50

今日推介 - 銀河娛樂 (27, $43.28), 目標價 $47.5, 止損價 $41.5

1) 股市前景

周三港股表現分化，恒指升 0.7%，恒生科指跌 0.2%，成交減少，南向資金轉淨賣出，主要減持大盤指數 ETF。2 月港股波幅偏窄，恒指高低點差為 1103 點，創 42 個月新低，反映市場極度觀望，方向不明，預期 3 月放量突破機會較大。我們維持樂觀看法，建議長線投資者積極加倉。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 155 點，全日窄幅震盪，早盤漲幅曾收窄至 42 點， 午後漲幅一度擴大至 280 點，收報 26765 點，升 175 點或 0.7%。成交額按日減 6% 至 2368 億元，1 月份日均成交額 2721 億元。

港股通南向資金轉淨賣出約 41 億元。騰訊 (700)、美團(3690) 及阿里 (9988) 錄得 8.2、6.8 及 6.1 億元淨買入。盈富基金 (2800)、恒生國指(2828) 及中遠海能 (1138) 錄得 44.1、11.4 及 3.6 億元淨賣出。2 月以來累積淨買入約 829 億元，1 月淨買入約 690 億元。

恒指升 0.7%，成份股 42 升 42 跌 4 持平。海底撈 (6862) 及滙豐 (5) 漲逾 6% 及 5%，為升幅最大藍籌。龍湖集團 (960) 及康師傅 (322) 漲逾 4% 及 3%。安踏體育 (2020)、華潤置地(1109) 及紫金礦業 (2899) 漲逾 2%。中國海外發展 (688) 及中國平安 (2318) 升近 2%。中國宏橋 (1378)、銀河娛樂(27) 及藥明生物 (2269) 升逾 1%。信義光能 (968) 及萬洲國際 (288) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。新鴻基地產 (16)、恒基地產(12)、恒隆地產(101)、中電控股(2)、長江基建(1038) 及新東方 (9901) 跌逾 2%。長實集團 (1113)、電能實業(6)、招商銀行(3968)、李寧(2331) 及華潤電力 (836) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.2%，收報 5260 點，成份股 13 升 17 跌。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 漲逾 1%。商湯 (20) 及同程旅行 (780) 跌逾 5% 及 4%，為跌幅最大成份股。零跑汽車 (9863) 及地平線機器人 (9660) 跌逾 3%。蔚來 (9866)、阿里健康(241) 及金山軟件 (3888) 跌逾 2%。金蝶國際 (268) 跌逾 1%。攜程 (9961) 漲逾 1%，為升幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 及騰訊音樂 (1698) 升逾 1%。

板塊方面，黃金、礦產、內房、建材及食品股上升，漲幅居前。招金礦業 (1818) 及紫金礦業 (2899) 升 3% 及 2%。中國鋁業 (2600)、五礦資源(1208) 及洛陽钼業 (3993) 升逾 5%、4% 及 3%。龍湖集團 (960) 及華潤置地 (1109) 升逾 4% 及 2%。海螺水泥 (914) 及華潤建材 (3323) 升逾 5% 及 3%。康師傅 (322) 及中國旺旺 (151) 升逾 3% 及 1%。

紙製品、線上醫療、本地地產及公用股下跌，跌幅居前。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 跌逾 4% 及 2%。阿里健康 (241) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 2% 及 1%。

周三上証指數高開 0.2%，已接近全日位位，早盤穩步上行，最多曾漲 1.2%，午後輾轉回落，收報 4147.23 點，升 0.7%。深証成指升 1.3%。科創 50 指數升 0.5%。滬深兩市總成交約 24600 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 2600 億元，1 月份日均成交額約 30100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

財政司司長陳茂波發表新一份《財政預算案》稱，綜合對目前環球和本地經濟形勢的研判，預測今年香港經濟增長 2.5% 至 3.5%。預測今年基本通脹率和整體通脹率分別為 1.7% 和 1.8%。(信報)

4) 個股訊息

滙豐控股 (5) 去年稅前盈利跌 7.4%，派第四次股息每股 45 美仙。單計第四季度，稅前利潤 68.02 億美元，按年飆升 1.99 倍，高於市場預期。(信報)

玖龍紙業 (2689) 公布，截至去年 12 月底止中期股東應佔盈利 19.66 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年升 3.19 倍；每股盈利 0.42 元，不派中期息。期內，收入 372.21 億元，按年升 11.2%。(信報)



