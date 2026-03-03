鉅亨網新聞中心 2026-03-03 16:38

受中東地緣政治局勢升級影響，亞太股市周二 (3 日) 集體承壓，港股高開低走。恒生指數早盤雖高開 130 點，報 26190 點，但隨後反覆向下，最終收跌 1.12%，報 25768.08 點，失守二萬六大關。恒生科技指數收跌 2.26%，報 4876.53 點。大市全日成交金額顯著放大至 3705.45 億港元。

盤面上，伊朗宣布關閉荷姆茲海峽的消息震撼市場。由於該海峽承載全球約五分之一的油氣運輸，市場擔憂供應格局中斷，帶動油氣設備與服務板塊強勢崛起。百勤油服狂飆超過 71%，山東墨龍大漲逾 26%，中石油及中海油也分別上漲約 5%3%。

同時，航運板塊因避險與運費調漲預期走強，中遠海發漲超 26%，中遠海控漲逾 5%。此外，受歐洲天然氣價格飆升激發，燃氣股大衆公用暴漲近 62%。

相較之下，科技與成長板塊表現疲軟。小米集團跌逾 4%，美團跌超 2%，小鵬汽車跌幅亦超過 5.5%。受市場提前定價地緣風險影響，近期走強的貴金屬板塊出現獲利回吐，中國黃金國際跌超 8%，紫金礦業跌逾 6%。