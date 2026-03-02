袁志峰 2026-03-03 04:50

今日推介 - 騰訊 (700, $514, 目標價 $565, 止損價 $495

1) 股市前景

受中東戰爭影響，周一港股顯著下跌，成交激增，南向資金淨買入逾百億元，主要增持大盤指數 ETF。恒指跌近 26000 點具吸引力，叠加人民幣升值因素，建議長線投資者積極加倉港股。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 325 點，早段最多曾跌 748 點至 25883 點，隨後輾轉上揚，午後跌幅一度收窄至不足 370 點，收報 26060 點，跌 570 點或 2.1%。成交額按日增 24% 至 3577 億元，2 月份日均成交額 2466 億元。

港股通南向資金淨買入約 162 億元。南方恒生科指 (3033)、盈富基金(2800) 及小米 (1810) 錄得 31.2、24.5 及 16.3 億元淨買入。阿里 (9988)、美團(3690) 及中芯國際 (981) 錄得 13.9、2.4 及 1.5 億元淨賣出。2 月淨買入約 906 億元。

恒指跌 2.1%，成份股 12 升 76 跌。信義玻璃 (868) 及中國宏橋 (1378) 漲逾 12% 及 7%，為升幅最大藍籌。中海油 (883) 及中石油 (857) 漲逾 5% 及 4%。中石化 (386)、東方海外(316) 及紫金礦業 (2899) 漲逾 2%。華潤電力 (836) 升逾 1%。京東健康 (6618) 及滙豐 (5) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。中銀香港 (2388)、恒隆地產(101) 及信義光能 (968) 跌逾 4%。中國人壽 (2628)、銀河娛樂(27)、藥明生物(2269)、藥明康德(2359)、石藥集團(1093) 及蒙牛乳業 (2319) 跌逾 3%。港鐵 (66) 跌 3%。建設銀行 (939)、中國銀行(3988)、友邦保險(1299) 及中國平安 (2318) 跌逾 2%。

恒生科指跌 2.9%，收報 4989 點，成份股 2 升 28 跌。大型科技股跑輸大市，京東 (9618) 跌近 3%，快手 (1024) 跌逾 3%，阿里 (9988)、美團(3690) 及百度 (9888) 跌逾 4%，小米 (1810) 跌逾 5%。商湯 (20) 及金山軟件 (3888) 跌逾 9% 及 6%，為跌幅最大成份股。地平線機器人 (9660)、京東健康(6618)、舜宇光學(2382) 及中芯國際 (981) 跌逾 5%。金蝶國際 (268) 跌逾 4%。美的集團 (300)、華虹半導體(1347) 及阿里健康 (241) 跌逾 3%。比亞迪 (1211) 漲逾 4%，為升幅最大成份股。

板塊方面，大型科技、晶片、軟件、手機零件、線上醫療及本地銀行股跑輸大市，跌幅居前。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 跌 5% 及 4%。金山軟件 (3888) 跌逾 6%，萬國數據 (9698) 及中國軟件 (354) 跌逾 5%。舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 跌逾 5% 及 4%。平安好醫生 (1833) 及京東健康 (6618) 跌 8% 及 5%。滙豐 (5) 及中銀香港 (2388) 跌逾 5% 及 4%。

石油、黃金、礦產、煤炭、航運及電力股逆市上升。山東黃金 (1787) 及招金礦業 (1818) 升 7% 及 6%。中國鋁業 (2600) 升逾 3%，五礦資源 (1208) 及洛陽钼業 (3993) 升逾 2%。中煤能源 (1898) 及兗礦能源 (1171) 升逾 3%。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 升逾 2%。華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 升逾 2% 及 1%。

周一上証指數低開 0.3%，早段最多曾跌 0.8%，隨後輾轉上揚，午後最多曾漲 0.6%，收報 4182.59 點，升 0.5%。深証成指跌 0.2%。科創 50 指數跌 1.6%。滬深兩市總成交約 30200 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 5300 億元，2 月份日均成交額約 22900 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美元走強，人民幣兌美元在岸價 (CNY) 跌穿 6.88，低見 6.8867，收市貶 296 點子，創半個月新低。(信報)

4) 個股訊息