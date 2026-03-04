袁志峰 2026-03-05 04:50

今日推介 - 石藥集團 (1093, $8.99), 目標價 $10.0, 止損價 $8.5

1) 股市前景

受中東戰爭影響，周三港股繼續下跌，成交高企，南向資金轉淨賣出。港股短線不明朗，技術走勢轉差，恒指、國指及恒生科指皆連跌 3 日，分別累挫 5.2%、4.2% 及 6.0%，投資者宜觀望。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 299 點，隨後輾轉下滑，午後最多曾跌 810 點至 24958 點，創逾 6 個月新低，尾市反彈，收報 25249 點，跌 518 點或 2.0%。成交額按日減 2% 至 3643 億元，2 月份日均成交額 2466 億元。

港股通南向資金轉淨賣出約 5 億元。南方恒生科指 (3033)、騰訊(700) 及中芯國際 (981) 錄得 9.4、8.5 及 2.6 億元淨買入。阿里 (9988)、小米(1810) 及中海油 (883) 錄得 34.6、1.8 及 1.4 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入約 218 億元，2 月淨買入約 906 億元。

恒指跌 2.0%，成份股 9 升 78 跌 1 持平。中國宏橋 (1378) 及信義光能 (968) 漲逾 6% 及 4%，為升幅最大藍籌。新東方 (9901) 及中國神華 (1088) 漲逾 1%。友邦保險 (1299)、藥明生物(2269) 及長和 (1) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。滙豐 (5)、中國人壽(2628)、中信股份(267)、港鐵(66)、恒基地產(12)、翰森製藥(3692)、信達生物(1801)、藥明康德(2359) 及東方海外 (316) 跌逾 3%。中石油 (857) 及紫金礦業 (2899) 跌近 3%。建設銀行 (939)、中國平安(2318)、新鴻基地產(16)、中銀香港(2388) 及泡泡瑪特 (9992) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.0%，收報 4829 點，成份股 9 升 21 跌。大型科技股漲跌不一，小米 (1810) 及網易 (9999) 漲逾 1%，快手 (1024) 及百度 (9888) 跌逾 1%，京東 (9618) 跌逾 2%。阿里 (9988) 跌逾 3%，為跌幅最大成份股。海爾智家 (6690)、京東健康(6618)、中芯國際(981) 及小鵬汽車 (9868) 跌逾 2%。比亞迪 (1211)、理想汽車(2015)、騰訊音樂(1698)、華虹半導體(1347) 及聯想 (992) 跌逾 1%。商湯 (20)、地平線機器人(9660) 及攜程 (9961) 漲逾 1%，為升幅最大成份股。

板塊方面，鋁製品股逆市上升。中國宏橋 (1378) 及中國鋁業 (2600) 漲逾 6% 及 5%。航空、航運、港口、建材、醫藥、券商及黃金股跑輸大市，跌幅居前。東方航空 (670) 跌逾 6%，南方航空 (1055) 及中國國航 (753) 跌逾 2%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 跌逾 4% 及 3%。中遠海運港口 (1199) 及招商局港口 (144) 跌逾 4% 及 2%。中國建材 (3323) 及華潤建材 (1313) 跌逾 4% 及 3%。翰森製藥 (3692) 及恒瑞醫藥 (1276) 跌逾 3%。中信証券 (6030)、中國銀河(6881) 及國泰海通 (2611) 跌逾 3%。紫金礦業 (2899) 及山東黃金 (1787) 跌 3%。

周三上証指數低開 0.9%，早段跌幅一度收窄至 0.4%，其後逐漸擴大，午後最多曾跌 1.6%，收報 4082.47 點，跌 1.0%。深証成指跌 0.8%。科創 50 指數跌 0.5%。滬深兩市總成交約 23700 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 7600 億元，2 月份日均成交額約 22900 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，2 月份製造業採購經理指數 (PMI) 降至 49%，比上月下降 0.3 個百分點，低於市場預期的 49.2。2 月份非製造業商務活動指數為 49.5，比上月上升 0.1 個百分點，但低於市場預期的 49.7。(信報)

香港零售額連升 9 個月。政府統計處公布，1 月零售業總銷貨價值的臨時估計為 373 億元，按年上升 5.5%，優於市場預期增長 4.2%。(信報)

美國人力資源服務機構 ADP 公布，美國 2 月 ADP 私人企業職位增加 6.3 萬個，市場預期增加 5 萬個，前值為增加 2.2 萬個。(信報)

4) 個股訊息