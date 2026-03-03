鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-03 12:00

伊朗最高領袖哈米尼在美以兩國上周六 (2 月 28 日) 發動的襲擊中身亡，隨後德黑蘭啟動憲法程序，由最高國家安全委員會秘書拉里賈尼 (Ali Larijani) 在過渡期內主持國家大局，被外界視為「臨時最高決策者」。

綜合《紐約時報》與《Axios》等媒體報導，哈米尼生前已授權拉里賈尼，在遭遇不測時主持大局，拉里賈尼是少數最後見到哈米尼的官員之一，與其關係密切。

分析認為，拉里賈尼的跨派系影響力、危機處理經驗以及與哈米尼的信任關係，是獲此重任的關鍵，其龐大的家族背景更被視為重要政治資本。

1957 年出生的拉里賈尼身世顯赫，父為伊朗宗教界名望很高的大阿亞圖拉 (阿拉伯語音譯，意為真主安拉的象徵，是伊斯蘭教什葉派高級宗教職銜)。

拉里賈尼弟弟薩迪克 · 拉里賈尼，是伊朗確認國家利益委員會現任主席，曾任司法總監，他的哥哥穆罕默德 - 賈瓦德 · 拉里賈尼：曾在外交、司法、立法、宣傳等多個核心部門任職。

拉里賈尼岳父莫爾塔扎 · 穆塔哈里是伊朗國家意識形態的重要奠基人，其政治遺產被認為由拉里賈尼部分繼承。專家指出，拉里賈尼可能以此為基礎，在既有體制內調整國家發展方針。

1979 年，他畢業於伊朗著名的沙里夫大學計算機科學與數學系，獲學士學位，之後又在德黑蘭大學西方哲學系就讀，取得碩士與博士學位。

1994 年，他被哈米尼任命為伊朗伊斯蘭共和國聲像組織 (原伊朗國家廣播電視台) 主席，10 年後被任命為最高國家安全委員會秘書。2008 年，他擔任議會議長，任職至 2020 年，去年 8 月又重掌最高國家安全委員會秘書一職。

然而，拉里賈尼並非傳統意義上的頂級宗教學者，宗教資歷尚嫌不足，被認為是潛在的限制因素。

最高領袖哈米尼的器重讓拉里賈尼的政治影響力不斷擴大。德黑蘭大學政治學系教授納塞爾哈迪恩 · 加吉指出，拉里賈尼主要負責伊朗國防與外交政策問題，他更有能力協調不同派別的意見。

據瞭解，伊朗政府高層情況的人士透露，拉里賈尼 2005 年出任伊朗首席核談判代表後，在重大問題上，直接向哈梅內伊彙報，而不是向當時總統內賈德彙報。



根據伊朗憲法，最高領袖若出缺，專家會議須盡快選出新領袖。在新領袖產生前，將由臨時領導委員會代行職權，成員包括伊朗總統佩澤希齊揚、司法總監古拉姆侯賽因 · 莫赫森尼 · 埃傑伊。

除拉里賈尼外，潛在繼任人選還有許多人，而輿論焦點主要集中在拉里賈尼，以及憲法監護委員會成員－阿亞圖拉阿里禮薩 · 阿拉菲

阿拉菲曾在庫姆受過系統宗教教育，是「教法學家治國」路線的堅定繼承者。

深受哈米尼器重的阿拉菲仕途順遂，現任國家神學院管理中心主任，並身兼憲法監護委員會及專家會議成員。

阿拉菲的宗教觀相對溫和，主張宗教對話，對美主張「有條件談判」，反對無原則妥協。

拉里賈尼的繼任優勢則是長期在司法系統任職，宗教資歷在家族中更「硬」，被認為獲得更高宗教地位只是時間問題。

作為現任確定國家利益委員會主席，他與兄長阿里 · 拉里賈尼及阿拉菲，被外界視為當前伊朗權力核心的「三駕馬車」。