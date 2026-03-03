袁志峰 2026-03-04 04:50

今日推介 - 中國移動 (941, $78.7), 目標價 $85.0, 止損價 $76.0

【袁志峰專欄】短線宜選高息股（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

受中東戰爭影響，周二港股繼續下跌，成交高企，南向資金維持淨買入，主要增持騰訊 (700) 及盈富基金(2800)。恒指收盤跌穿 26000 點，創年內新低，技術走勢轉差。中東局勢不明朗，預期環球股市短線受壓，建議投資者宜觀望。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 130 點，隨後震盪走低，午後最多曾跌 333 點至 25727 點，收報 25768 點，跌 291 點或 1.1%。成交額按日增 4% 至 3705 億元，2 月份日均成交額 2466 億元。

港股通南向資金淨買入約 61 億元。騰訊 (700)、盈富基金(2800) 及南方恒生科指 (3033) 錄得 25.6、23.4 及 14.1 億元淨買入。阿里 (9988)、中遠海能(1138) 及長飛光纖 (6869) 錄得 12.1、3.8 及 2.9 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入約 223 億元，2 月淨買入約 906 億元。

恒指跌 1.1%，成份股 17 升 67 跌 4 持平。新奥能源 (2688) 及中石油 (857) 漲逾 5%，為升幅最大藍籌。中海油 (883) 漲逾 3%。東方海外 (316) 及建設銀行 (939) 漲逾 2%。工商銀行 (1398) 及香港中華煤氣 (3) 升逾 1%。信義光能 (968) 及紫金礦業 (2899) 跌逾 6%，為跌幅最大藍籌。比亞迪電子 (285)、泡泡瑪特(9992) 及李寧 (2331) 跌逾 5%。周大福 (1929) 及藥明生物 (2269) 跌逾 4%。中國宏橋 (1378)、翰森製藥(3692)、石藥集團(1093) 及信達生物 (1801) 跌逾 3%。滙豐 (5)、安踏體育(2020)、農夫山泉(9633)、中國海外(688)、華潤置地(1109)、吉利汽車(175) 及中通快遞 (2057) 跌逾 2%。

恒生科指跌 2.3%，收報 4876 點，成份股 3 升 27 跌。大型科技股普跌，阿里 (9988) 及百度 (9888) 跌逾 1%， 美團 (3690) 及小米 (1810) 跌逾 2% 及 4%。網易 (9999) 及金山軟件 (3888) 漲逾 1%，為升幅最大成份股。零跑汽車 (9863) 跌 7%，為跌幅最大成份股。比亞迪電子 (285)、小鵬汽車(9868) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 5%。蔚來 (9866)、地平線機器人(9660) 及同程旅行 (780) 跌逾 4%。阿里健康 (241)、京東健康(6618)、舜宇光學(2382)、中芯國際(981)、商湯(20) 及攜程 (9961) 跌逾 3%。比亞迪 (1211) 及金蝶國際 (268) 跌近 3%。

板塊方面，內銀、石油及航運股逆市上升。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 漲逾 5% 及 2%。電池、礦產、黃金、建材、紙製品、手機零件及光伏股跑輸大市，跌幅居前。贛鋒鋰業 (1772) 及天齊鋰業 (9696) 跌逾 10% 及 8%。五礦資源 (1208)、江西銅業(358) 及洛陽钼業 (3993) 跌 7%-9%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 跌逾 6%。中國建材 (3323) 及海螺水泥 (914) 跌 8% 及 4%。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 跌逾 6% 及 5%。瑞聲科技 (2018) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 8% 及 5%。信義光能 (968) 及協鑫科技 (3800) 跌逾 6% 及 4%。

周二上証指數高開 0.2%，早段最多曾漲 0.4% 至 4197.23，創逾 10 年新高，其後升幅收窄，午後跌幅擴大，最多曾跌 1.6%，收報 4122.68 點，跌 1.4%。深証成指跌 3.1%。科創 50 指數跌 5.2%。滬深兩市總成交約 31300 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 1100 億元，2 月份日均成交額約 22900 億元。

3) 個股訊息