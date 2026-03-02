油氣市場震盪 魯比歐：美國將出手抑制油價飆升衝擊

鉅亨網編譯許家華 2026-03-03 07:20

美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 周一 (2 日) 在國會山莊表示，針對伊朗衝突推升國際油價與能源成本，美國政府將採取行動，減緩能源價格上漲對美國民眾造成的衝擊。魯比歐指出，相關措施已提前規劃，將自周二起分階段公布與實施。

美國國務卿魯比歐(Marco Rubio) （圖：Shutterstock)

魯比歐對媒體表示，財政部長貝森特 (Scott Bessent) 與能源部長賴特 (Chris Wright) 將於周二對外說明具體方案。他說「從明天開始，你們將看到我們分階段推出措施，以減輕這波衝擊…… 我們已預期這可能成為問題。」他強調，政府正密切關注市場動向，並準備動用政策工具穩定局勢。

在此之前，以色列與美國對伊朗發動空襲，德黑蘭隨後展開報復行動，迫使中東多處油氣設施停擺，並干擾全球能源運輸要道荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的航運，帶動國際油氣價格周一大幅攀升。市場憂心，若衝突持續擴大，恐進一步推升通膨壓力，並對全球經濟成長構成威脅。