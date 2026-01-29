search icon



魯比歐：美國很快就會在委內瑞拉設外交機關

鉅亨網編譯鍾詠翔

美國國務卿魯比歐周三（28 日）表示，很快就會在委內瑞拉設立外交機關，這將使美方能夠獲得實時訊息，並與委內瑞拉政府和各界互動。

美國國務卿魯比歐。（圖：Shutterstock）

魯比歐當天在美國會參議院外交關係委員會舉行的聽證會上就美對委政策接受國會質詢。他說委方正同美方合作，雙方建立起「富有成效的溝通渠道」。


就軍事行動問題，魯比歐提到美國「沒有做任何軍事準備，也不打算或預期在任何時候對委內瑞拉採取軍事行動」。但他也說美國總統作為三軍統帥，「永遠不會排除任何保護美國國家利益的選擇」。

美國 3 日凌晨對委內瑞拉發起大規模軍事行動，突襲委內瑞拉首都加拉加斯等地，強行控制委內瑞拉總統馬杜洛和第一夫人，並將二人帶至美國。

隨後美國總統川普稱，美國將接管委內瑞拉，並宣布美國大型石油企業將赴委投資。目前美國在委內瑞拉附近海域仍部署著「福特號」航母等多艘軍艦，並繼續在加勒比海域扣押違反美方石油禁令的油輪，在東太平洋打擊販毒船。
 


美國委內瑞拉魯比歐

