盤中速報 - 恆生科技指數下跌-154.32點至4983.52點，跌幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日10:14，恆生科技指數下跌154.32點（或3%），暫報4983.52點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.41%
  • 近 1 月：-10.15%
  • 近 3 月：-8.98%
  • 近 6 月：-11.4%
  • 今年以來：-6.86%

焦點個股


紙品相關概念領跌-5.23%。其中 建發新勝(00731-HK) 下跌 14.71% ; 綜合環保集團(00923-HK) 下跌 9.52% ; 晨鳴紙業(01812-HK) 下跌 6.86% 。

航空相關概念領跌-4.19%。其中 中國南方航空股份(01055-HK) 下跌 7.82% ; 中國東方航空股份(00670-HK) 下跌 6.49% ; 中國國航(00753-HK) 下跌 5.01% 。


港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數紙品相關航空相關

相關行情

台股首頁我要存股
建發新勝%
綜合環保集團0.020-4.76%
晨鳴紙業1.000-1.96%
中國南方航空股份5.420-7.82%
中國東方航空股份5.180-6.67%
中國國航6.500-4.27%

