盤中速報 - 恆生科技指數下跌-154.32點至4983.52點，跌幅3%
截至台北時間02日10:14，恆生科技指數下跌154.32點（或3%），暫報4983.52點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.41%
- 近 1 月：-10.15%
- 近 3 月：-8.98%
- 近 6 月：-11.4%
- 今年以來：-6.86%
焦點個股
紙品相關概念領跌-5.23%。其中 建發新勝(00731-HK) 下跌 14.71% ; 綜合環保集團(00923-HK) 下跌 9.52% ; 晨鳴紙業(01812-HK) 下跌 6.86% 。
航空相關概念領跌-4.19%。其中 中國南方航空股份(01055-HK) 下跌 7.82% ; 中國東方航空股份(00670-HK) 下跌 6.49% ; 中國國航(00753-HK) 下跌 5.01% 。
