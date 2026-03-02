鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-02 15:50

美國與以色列周末期間聯手對伊朗發動軍事打擊，成功擊殺伊朗最高領袖哈米尼，引發中東局勢急劇惡化，伊朗伊斯蘭革命衛隊上周六 (2 月 28 日) 晚間宣布全面封鎖荷姆茲海峽，此舉立即引發國際社會高度關切，因該海峽承載全球約三分之一的石油運輸與五分之一的液化天然氣 (LNG) 貿易，一旦長期關閉，恐將導致能源供應鏈嚴重中斷，進一步引發全球經濟動盪。

伊朗官媒《塔斯尼姆通訊社》報導，自封鎖命令生效後，所有船隻禁止通行霍爾木茲海峽，實際上等同關閉。周 (1) 日，一艘懸掛帛琉國旗的油輪「天光號」在安曼穆桑達姆半島外海遭遇攻擊，造成四人受傷，顯示區域安全形勢迅速惡化。

荷姆茲海峽位於波斯灣與安曼灣之間，是沙烏地阿拉伯、伊拉克、卡達與阿拉伯聯合大公國等主要產油國輸出原油的唯一海上通道。

根據統計，中東地區每天有逾 1400 萬桶原油經荷姆茲海峽運往世界各地，其中絕大部分輸往中國、印度、日本與南韓。此外，卡達出口的 LNG 也須經此運輸，且目前尚無可行替代路線。

分析人士警告，一旦伊朗長期封鎖海峽或宣布其為不安全水域，勢必引爆全球性能源危機，甚至可能導致經濟衰退。

受此事件影響，國際油價急速攀升，周一 (2 日) 開盤暴漲，布蘭特期油價格暴漲 13%。

華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS) 指出，若中東陷入全面戰爭，油價恐漲破每桶 90 美元，更有專家認為，交易員低估伊朗報復對市場造成的衝擊，不排除油價飆破三位數的可能。

根據凱投宏觀評估，若油價升至每桶 100 美元，全球平均通膨率將上升 0.6 至 0.7 個百分點，迫使各國央行重新考慮貨幣政策走向。

面對潛在能源短缺，一些阿拉伯國家開始探索替代運輸方案，以降低對荷姆茲海峽的依賴。與此同時，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 周日緊急調整策略，雖宣布增產，但稱未來可能進一步調整。

但增產空間仍受限制，根據國際能源署 (IEA) 資料，沙烏地阿拉伯的剩餘產能約每日 180 萬桶，阿聯亦具備每日 100 萬桶的應急增產能力，但這些資源若全數投入，仍不足以完全填補荷姆茲海峽中斷帶來的供應缺口。

RBC Capital Markets 分析師指出，即使 OPEC + 宣布擴大增產，實際執行仍須仰賴庫存支撐，凸顯供應鏈的脆弱性。

美國能源部官員則公開表示，目前未考慮動用戰略石油儲備 (SPR)。儘管美國 SPR 目前持有約 4.15 億桶原油，曾在 2022 年俄烏衝突期間大量釋放以穩定市場，但專家提醒，SPR 僅適用於短期衝擊，若荷姆茲海峽長期封鎖，緩衝作用將極為有限。

目前，全球市場焦點集中於荷姆茲海峽局勢演變。這條戰略水道的命運，將直接左右國際能源價格與全球經濟前景。