鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-29 15:00

最新數據顯示，歐盟乘用車市場上月迎來歷史性轉折，純電動車 (BEV) 銷量達 21 萬 7898 輛，年增 51%，市佔率升至 22.6%，同期燃油車銷量為 21 萬 6492 輛，年減 19.2%，是歐盟市場純電動車月銷量首次超越燃油車，標誌著歐洲汽車工業正式進入電動化主導的新紀元。

中國《汽車商業評論》報導，即便將統計範圍擴大至歐盟、英國及歐洲自由貿易聯盟 (EFTA)，這一拐點早在 2025 年 11 月已提前顯現，當月純電銷量 25 萬 3768 輛，燃油車 24 萬 9653 輛，印證了轉型的不可逆趨勢。

‌



根據歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 周二 (27 日) 發布的終端註冊數據，去年歐盟乘用車總銷量 1082 萬輛，年增 1.8%，但結構發生根本重構。純電、插電混動 (PHEV) 和油電混動 (HEV) 三類新能源車合計銷量達 662.9 萬輛，佔比 61.3%，較 2024 年 57.8% 進一步提升，而汽油車與柴油車合計僅 384 萬輛，佔比降至 35.5%，其中柴油車銷量年減 24.2%，早已退出市場主導地位。

分區域來看，北歐電動化普及率領先，挪威純電滲透率高達 95.9%，幾乎完成全面電動化，德國、法國、英國等核心市場滲透率在 18% 至 25% 之間，東歐及南歐部分國家仍不足 10%，如保加利亞每十萬人口僅 12 個公共充電樁，遠低於西歐。

本輪電動化突破的核心驅動力在於供給面改革。去年，福斯 ID.2、雷諾 5、雪鐵龍 e-C3 等定價 2 到 3 萬歐元的入門級純電車型密集上市，精準填補市場空白，其中雷諾 5 以 2.5 萬歐元起售價登頂歐洲 B 級電車銷售榜，推動雷諾集團純電滲透率升至 17.1%。

此外，中國品牌的強勢滲透進一步加速進程。比亞迪 2025 年在歐洲銷量暴漲 269% 至 18.8 萬輛，其 Seal U 插混版成為歐洲插混銷冠，上汽 MG、奇瑞憑藉性價比優勢，在英國、西班牙等市場躋身銷​​量前十，推動中國品牌市佔率從 4.5% 躍升至 9.5%。彭博產業研究預測，2026 年中國品牌在歐洲份額可望突破 12%。



政策層面，儘管歐盟將 2035 年「零碳排」禁燃油車令放寬為「減排 90%」，但嚴苛的碳排放考核仍是硬約束。2025 年起，新車碳排放需較 2021 年減少 15%，未達標企業面臨每克二氧化碳 95 歐元罰款，這迫使車廠加大電動車投放。

福斯去年在歐洲的純電動車銷量年增 56% 至 27.4 萬輛，BMW 電動化車型佔比超 40%。多國補貼政策同步發力：德國重啟 30 億歐元電車補貼，並對中國品牌開放，英國追加 15 億英鎊延長補貼至 2030 年，法國強化社會租賃計劃，直接推動德國、英國、西班牙等市場純電銷量回升 30% 以上。

根據歐洲運輸與環境聯合會分析指出，電動車的全生命週期成本優勢是關鍵。電動車百公里電費僅為燃油費的三分之。



銷量拐點背後是激烈的市場洗牌。福斯以 26.2% 的份額蟬聯歐洲銷冠，其 ID 系列反超特斯拉；Stellantis 透過多品牌協同提升純電滲透率；雷諾憑藉雷諾 5 的爆款效應重回第一梯隊。

但傳統車廠轉型並非一帆風順，賓士、奧迪因軟體研發落後，純電車型迭代緩慢，BMW 雖堅持技術多元化，卻面臨資源分散挑戰。中國品牌則成為最大變數：比亞迪在德國銷售成長 7 倍至 2.33 萬輛，超越特斯拉成為成長最快外資品牌；上汽集團在歐洲銷量達 30.57 萬輛，年增 24.9%。

反觀特斯拉，2025 年在歐洲銷量年減 26.9% 至 23.9 萬輛，單一車型策略難以應付多領域競爭。



不過，歐洲電動化仍面臨多重阻力。供應鏈方面，本土電池企業進展遲緩，瑞典 Northvolt 工廠因技術問題破產，80% 電池依賴中韓企業；能源價格高企推高生產成本，德國汽車業 2025 年淨減少 5.15 萬個職缺。

此外，美國《通膨削減法案》的貿易保護主義與全球晶片短缺加劇不確定性。

為了破局，歐洲車廠也加速「合縱連橫」：Stellantis 投資零跑汽車開發平價電動車，福斯與小鵬合作智慧駕駛，BMW 深化與寧德時代電池合作，但智慧化水平落後中美 2 到 3 年等劣勢，仍制約著長期競爭力。



展望未來，歐洲電動化將呈現「高端化與平價化並行、純電與混動共存」的路徑。2025 年歐盟新電池法規要求揭露碳足跡，倒逼供應鏈綠色化，而 2030 年禁售燃油車目標未變，車廠必須在 6 年內完成產品線切換。隨著 2 萬歐元以下平價車型普及、快充網路擴張，電動化門檻將持續降低。

ACEA 表示，當純電銷量首次超越燃油車，歐洲汽車工業的未來方向已無需爭論，剩下的只是如何更快、更穩地走完轉型之路。」