鉅亨網新聞中心 2026-03-02 18:30

全固態電池裝車「提速」 2027年成商業化關鍵節點(圖:shutterstock)

在車企布局方面，長安汽車表現最為積極，預計在今年第三季前將其「金鐘罩」固態電池搭載於機器人上進行裝車驗證，其能量密度高達 400Wh/kg，並規劃於 2027 年實現全固態電池的小規模示範運行。

‌



比亞迪則計畫於 2027 年前後啟動全固態電池的批次示範應用，目標在 2030 年後實現大規模商業化。吉利與奇瑞同步推進，分別預計在 2026 年完成樣車首發或中試線投產，並於 2027 年啟動裝車示範工作。

電池供應商的競爭同樣進入白熱化階段。龍頭廠商寧德時代 (300750-CN) 的全固態電池產品有望於 2027 年實現小批次生產。欣旺達則規畫在 2026 年推出第一代產品，並於 2027 年升級至第二代。此外，億緯鋰能、國軒高科及孚能科技等二線大廠亦紛紛加碼，試圖在這場技術競賽中搶佔先機。

在技術路線的選擇上，「硫化物」電解質憑藉著優異的綜合性能，已成為中國固態電池產業的主攻方向。硫化物電解質具備極高的室溫離子電導率 (可達 10⁻³~10⁻²S/cm)，最接近傳統液態電解質，且具備良好的界面接觸優勢。

相較於傳統液態鋰電池，全固態電池理論能量密度可超過 500Wh/kg，並兼具極高的安全性，未來應用範圍將涵蓋電動車、機器人及航太裝置等領域。目前，寧德時代首條硫化物中試線已於去年投產，億緯鋰能也已完成 Ah 級樣品開發。

儘管前景看好，但全固態電池的大規模量產仍面臨固 - 固界面、製造工藝及成本控制等技術挑戰。這場革命性的轉型也帶動了生產裝置的全面升級，核心需求集中在干法電極、等靜壓、固態疊片及高壓化成等工藝。

目前，利元亨已成功向頭部車企交付固態電池整線項目；先導智能與贏合科技也相繼推出量產級解決方案並獲得訂單。此外，榮旗科技與聯得裝備等企業在溫等靜壓機及超聲波焊接裝置領域也實現了技術突破。