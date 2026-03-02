鉅亨網新聞中心 2026-03-02 15:40

美伊衝突下 華爾街啟動「避險模式」全球能源與金融市場嚴陣以待(圖:shutterstock)

避險資產需求激增 匯市與債市震盪

法國外貿銀行 (Natixis) 美國利率策略主管 John Briggs 指出，伊朗的襲擊規模超出了市場預期，美國公債價格預計將延續漲勢，短期殖利率已跌至 2022 年以來最低。

與此同時，加密貨幣市場也反映了這種不安情緒。儘管比特幣一度回升至 68,000 美元左右，但在衍生品市場中，價值 18.7 億美元的看跌期權集中在 60,000 美元水位，顯示投資者對下行風險的持續擔憂。

能源咽喉面臨威脅 荷姆茲海峽成關鍵

目前市場最核心的風險點在於能源供應。投資顧問公司 Roundhill Financial 的分析師 Dave Mazza 表示，他正密切關注荷姆茲海峽的動向，這條水道承擔了全球約四分之一的海上石油貿易。他警告稱：「如果航運中斷，一切都將難以預料。」

東方匯理 (Amundi) 首席投資官 Vincent Mortier 預計，短期內油價可能飆升 5% 至 10%。若油價因衝突持續走高，不僅會引發短期通膨恐慌，更可能透過石油行業重創新興市場，特別是那些依賴石油進口的經濟體，進而迫使各國央行在支持增長與抑制通膨之間做出艱難抉擇。

策略師警告勿盲目「抄底」

在全球股票和信貸市場估值處於歷史高位的背景下，地緣政治衝突為投資者獲利回吐提供了理由。嘉信理財 (Charles Schwab) 的 Kevin Gordon 與 Buffalo Bayou Commodities 的 Frank Monkam 則傾向於認為，若衝突未實質損害盈利，股市的負面反應可能是短暫的，地緣政治通常引發的是暫時性拋售而非持續熊市。

巴克萊銀行 (Barclays) 策略師提醒投資者，不要在股價下跌時倉促買入。其全球研究主席 Ajay Rajadhyaksha 指出，由於美方人員傷亡及伊朗領導層可能遭受襲擊的風險，此次衝突可能比以往持續更長時間，目前的風險回報比並不誘人。

產業影響與投資選擇

在產業影響方面，市場預計將出現明顯分化。富國銀行 (Wells Fargo) 的 Brendan McKenna 認為新興市場將受到重創，因其目前估值過高且持倉過重。Gama Asset Management 的 Rajeev de Mello 補充，能源價格上漲會擴大石油淨進口國的經常帳赤字，迫使各國央行在增長與通膨間做選擇。

Integrity Asset Management 的 Joe Gilbert 相信，能源、金屬、國防、房地產及公用事業將領漲，而非必需消費品 (如航空公司和零售商) 則會因油價成本上升受損。

此外，能源衝擊將使聯準會 (Fed) 的工作難度顯著增加。目前美國利率維持在 3.5%-3.75%，而通膨率接近 3%，能源價格上漲可能迫使聯準會採取更加鷹派的立場，甚至導致降息預期落空。