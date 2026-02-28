鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-28 09:40

金融業歷經漫長的 2 月，在私人信貸市場的「蟑螂效應」加上人工智慧 (AI) 恐顛覆產業的疑慮發酵之下，銀行股周五 (27 日) 陷入新一輪拋售漩渦，KBW 銀行股指數創 2025 年 4 月貿易戰以來最慘單日，23 檔成分股全數淪陷。

KBW 銀行股周五終場下跌 4.9%，目前已經跌回去年 12 月初水準，23 檔成分股全跌且至少跌 1.9%，西聯 (Western Alliance)(WAL-US)、高盛 (GS-US)、Zions Bancorp(ZION-US) 跌最兇。

從銀行、支付商到資產管理公司，這個月接連歷經一連串打擊，又以新的 AI 應用和私人信貸「蟑螂」陰影威脅最大。

私人信貸市場「蟑螂」出沒

去年車貸業者 Tricolor Holdings 和汽車零組件供應商 First Brands Group 相繼破產之後，摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙曾對私人信貸風險提出警告，表示「看到一隻蟑螂，代表後面有更多蟑螂」，如今類似情景在倫敦再度上演：從華爾街多家機構獲得融資的英國抵押貸款機構 Market Financial Solutions(MFS) 宣告破產，市場對私人信貸產業運作不透明且潛藏的違約風險警鈴大作。

兩次事件中的一些登場「人物」也相同，曾在 First Brands 事件中上創的 Santander 銀行和 Jefferies 金融集團 (JEF-US)，這回又不得不忙著從陷入困境的 MFS 手中設法收回資金。這一回它們的夥伴還包括阿波羅 (Apollo) 旗下 Atlas SP Parners、巴克萊銀行 (Barclays)、富國銀行 (WFC-US)、Castlelake 等。

在 MFS 事件之前，私人信貸管理機構 Invico 正為旗下一檔基金制定因應大型投資人贖回請求的方案，Blue Owl Capital 本月股價創紀錄暴跌，該公司在上周暫停贖回一檔基金，並著手出售部分資產以還款給投資人。

富國銀行分析師 Mike Mayo 說：「銀行業面臨更多的『蟑螂』疑慮。新的信貸問題再次提醒市場，信貸周期並未消失。我們持續觀察到，銀行業這十年的貸款增長率遠低於國內生產毛額 (GDP) 表現，這暗示更大的風險正潛藏在不受監管的影子銀行之中。」

Block 大裁員的 AI 顛覆恐慌

另一個引爆周五賣壓的因素，則是已經發酵幾個禮拜的趨勢：AI 正在顛覆金融產業幾乎每一個環節：從財富管理、保險經紀商、大銀行、精品顧問、金融數據供應商甚至交易所，都遭遇衝擊。

金融科技業者 Block(XYZ-US) 周四宣布裁撤幾乎一半員工，再度凸顯 AI 正在威脅廣大專業白領的生計。

本月稍早，Altruist 公司發表可協助理財顧問替客戶提供個人化投資策略、並製作薪資單、對帳單等文件的工具之後，財富管理類股一片大跌。

緊接著另，一家線上市集公司推出利用 ChatGPT 比較汽車保險費率的新工具，則在保險經紀商之間掀起恐慌。

到了上周，Anthropic 發表可將金融研究和法律服務自動化的最新 AI 模型，引爆一波拋售潮。

彭博智庫分析師 Herman Chan 說：「銀行正進入一個充滿未知數、更劇烈變動的時代，難以拿捏 AI 採用與顛覆的步調有多快。公債殖利率走低加上信用利差擴大，顯示整個市場轉向規避風險。」

戴蒙本周一警告，他開始看到當前市場與 2008 年金融危機前的相似之處。