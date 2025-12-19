鉅亨網新聞中心 2025-12-19 15:20

由美國總統川普創立的川普媒體與科技集團 (TMTG)(DJT-US) 周四 (18 日) 宣布重大戰略轉型，將與獲 Google (GOOGL-US) 投資的核融合能源公司 TAE Technologies 達成全股票合併協議，交易總價值超過 60 億美元。

這項異業結合意味著 TMTG 正從社交媒體 (Truth Social) 與金融服務領域，跨足至最前沿的能源技術開發。消息釋出後，TMTG 股價周四飆升近 42%。

根據協議，雙方在合併後將各持有新公司約 50% 的股權，預計於 2026 年中期完成交易。TMTG 將利用其強大的資產負債表 (截至 9 月底擁有約 31 億美元的金融資產) 為 TAE 提供商業化所需的關鍵資金，包括簽約時提供的 2 億美元現金。

TMTG 執行長 Devin Nunes 指出，核融合是自 1950 年代以來最重大的能源突破，此次合作旨在透過獲取公共市場資本，確保美國在 AI 全球能源競爭中的主導地位。隨著 AI 資料中心對電力需求的激增，清潔且可靠的核能已成為科技巨頭的兵家必爭之地。

雄心勃勃的建設藍圖 TAE Technologies 成立於 1998 年，致力於研發氫硼聚變技術，已從 Google、高盛、雪佛龍等投資者處籌集超過 13 億美元。合併後的公司計劃於 2026 年啟動選址並開工興建全球首座公用電網規模的核融合示範電廠，初期設計裝機容量為 50 兆瓦，並目標在 2031 年正式上線營運。

據報導，新公司將設立九人董事會，由 Nunes 與 TAE 執行長 Michl Binderbauer 擔任共同執行長，小唐納 · 川普也將加入董事會。