鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-27 12:11

據《科創板日報》周五（27 日）報導，多數企業在調價原因中均提及上游原材料及關鍵貴金屬價格大幅上漲是本輪提價的主因，供需格局失衡則進一步催動晶片產品漲價。

針對此輪晶片產品漲價，一名中國半導體功率器件上市公司人士表示，此輪產品漲價主要與銅、銀、錫等上游金屬材料價格上漲相關，並非來自矽片等半導體級矽材料漲價。

該人士提到，功率器件是在矽片上製作電路，產業鏈公司使用的電子級多晶矽需求量不大，市場價格整體相對穩定。

其中，中國國內銅價方面，在 2025 年上漲 34.34% 之後，價格在 2026 年開年又出現新一輪上漲。今年 1 月 29 日，銅最新價格達到人民幣 10.16 萬元 / 噸，較一年前大漲 35.08%。

上海有色網（SMM）銅行業高級分析師耿志瑤表示，2025 年至今銅價累計漲幅已經超過 40%。在此期間，受宏觀面與基本面共振影響，資金持續伺機布局。

對於後市，耿志瑤認為，地緣衝突、美國聯準會（Fed）降息預期，疊加美國銅關稅政策走向等因素，仍令銅價面臨較大不確定性，中短期供應緊張的核心邏輯並未改變。

「從基本面來看，當前核心風險點在於全球電解銅庫存已處於歷史高點；同時，受美國銅關稅政策影響，COMEX 與 LME 銅價價差已從歷史高峰回落。不過，目前 COMEX、LME 銅價相對 SHFE 仍處於溢價狀態，主因（中國）國內春節假期後庫存同樣攀升至歷史高點。」耿志瑤說道。