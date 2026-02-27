鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-27 08:00

日本厚生勞動省周四 (26 日) 公佈的初步統計數據顯示，2025 年日本新生兒數量年減 2.1% 至 70.6 萬人左右，連十年下降，創 1899 年有統計以來最低值，同期死亡人數小降 0.8% 至約 160 萬人，人口自然減少量達 89.98 萬人，創史上最大降幅。

這項數據不僅凸顯日本日益沉重的人口結構壓力，也讓日相高市早苗領導的政府應對人口危機的政策效力面臨嚴峻考驗。

‌



為因應人口萎縮，高市政府正推動一系列涵蓋稅收減免與生育補貼的經濟激勵措施，包括為聘請保姆和家政服務提供減稅、為設立托兒中心的企業削減企業稅，以及引入兒童保育員並改善其薪酬條件。此外，高市上周在國會上也說，將減輕懷孕和分娩相關成本。

不過，這些旨在降低家庭育兒成本的提案目前尚未正式實施。

持續萎縮的出生率加劇了市場對日本長期經濟成長潛力的擔憂。分析指出，當前日本勞力缺口持續擴大，少子化與老化趨勢進一步固化。

截至 2024 年初，日本 65 歲以上老年人口佔比達 29.58%，15 至 64 歲勞動年齡人口占比 59.04%，平均每 1.9 名勞動年齡人口需撫養 1 名老年人。若無法有效扭轉生育率，未來勞力短缺將嚴重限制經濟發展。

但高市早苗的政府在人口政策上的分心，令外界質疑扭轉生育率的迫切性是否已被降級。與前幾屆政府相比，高市政策重心逐漸轉向國家安全和外國人政策。

負責解決人口萎縮問題的共生大臣黃川田仁志同時監管包括領土爭端和食品安全在內的 11 種業務，引發外界對出生率問題是否被擱置的廣泛質疑。

此前，日本前首相岸田文雄曾推出規模達 3.6 兆日元的兒童保育一攬子計畫，而在高市早苗治下，兒童政策已被併入更廣泛的人口議程，與外國人政策合併管理。

從歷史資料來看，2024 年日本出生人數 (僅統計居在日本的國民) 創下 1899 年以來新低，而 2025 年的初步數據雖包含外國居民和海外日本國民，但仍反映出本土人口困境的持續惡化。

市場與民眾擔憂，若政府無法集中資源解決生育率問題，人口結構壓力將進一步加劇。

儘管高市政府強調將解決物價上漲作為首要任務，並嘗試透過經濟誘因來應對人口問題，但政策落實的不確定性及對人口問題的注意力分散，使其能否有效扭轉生育率仍充滿疑問。