鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-27 06:56

華納兄弟探索公司週四 (26 日) 盤後表示，派拉蒙天舞提出的修訂收購案在整體條件上優於目前與 Netflix (NFLX-US) 的既有交易，並正式啟動四個工作日回應期限，為這場備受矚目的好萊塢資產爭奪戰增添變數。

華納認定派拉蒙出價更優 Netflix面臨四天加碼壓力

派拉蒙此次能突破關鍵門檻，主因在於週一將報價由每股 30 美元提高至 31 美元。

為提高成交機率，派拉蒙亦大幅強化條款，包括將監管未過關時的解約金提高至 70 億美元，並設置華納若改選 Netflix 須支付 28 億美元分手費，同時承諾若交易在今年 9 月 30 日後仍未完成，將按季支付每股 0.25 美元的「計時費」。

華納指出，依照與 Netflix 的併購協議條款，公司已通知派拉蒙每股 31 美元的最新提案被董事會認定為「更優方案」。

Netflix 現可在四個工作日內提出修訂報價；若期限屆滿後董事會仍認定派拉蒙方案較佳，華納將有權終止與 Netflix 的合併協議。

Netflix 本月稍早才同意給予華納七天豁免期，允許公司向派拉蒙尋求「最佳且最終報價」，而派拉蒙提案在價值確定性與完成速度上更具優勢後，這場延燒數月的好萊塢資產爭奪戰已進入關鍵倒數。

Netflix 去年 12 月提出以每股 27.75 美元收購華納串流與影視業務，並規劃分拆有線資產為 Discovery Global，藉此提升整體股東價值。不過，該資產的實際價值仍存在高度分歧。華納估計其價值介於每股 1.33 至 6.86 美元，但派拉蒙認為幾乎不具價值。

資金面上，派拉蒙陣營由 Larry Ellison 支持的 Ellison Trust 承諾投入 457 億美元股權資金，美銀美林、花旗與阿波羅則提供 575 億美元債務融資。

儘管面臨競爭，Netflix 仍具備反擊空間。截至去年 12 月底，公司握有約 90.3 億美元現金與約當現金，市場關注 Netflix 是否會提高報價。

分析指出，派拉蒙此次出價之所以對華納更具吸引力，也與交易結構有關。派拉蒙計畫收購整體華納兄弟探索，包括 CNN、Discovery 與 Cartoon Network 等有線電視資產；相較之下，Netflix 的方案僅鎖定影視與 HBO Max 串流業務，並擬將傳統電視部門分拆。

市場人士認為，華納此舉已把壓力完全推向 Netflix。儘管 Netflix 財務實力雄厚，但是否願意進一步提高報價，將成為未來幾日決定交易走向的關鍵變數。截至目前，Netflix 尚未對最新發展發表評論。