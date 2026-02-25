鉅亨網新聞中心 2026-02-25 16:20

中國上海市住建委等五部門周三 (25 日) 聯合印發《關於進一步優化調整本市房地產政策的通知》，並自 2 月 26 日起正式施行。此舉旨在滿足居民剛性與改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

根據文件，上海將允許在城區繳納社保或個人所得稅滿 1 年的非戶籍購房者購買住房，而先前的規定則要求必須繳滿 3 年。針對持有《上海市居住證》滿 5 年的群體，則可直接限購 1 套住房，無需提供社保或個稅證明。

‌



此舉被視為緩解房地產下行壓力的重要訊號，因為房市的持續低迷已經掏空了相關產業，並對全球第二大經濟體造成了超過 4 年的壓力。

在金融支持方面，新規顯著提高了住房公積金貸款額度。首套住房最高貸款額度由人民幣 160 萬元調升至 240 萬元，若結合多子女家庭或綠色建築優惠，最高可達 324 萬元。同時，公積金支持政策也拓展至二套房，並優化了貸款套數認定規則。

在稅收方面，自 2026 年 1 月 1 日起，本市戶籍成年子女購買唯一住房時，若其未成年時曾與父母共有房產，該新購住房可暫免徵收個人住房房產稅。

受此政策激勵，房地產開發商的股價應聲上漲。彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 的中國開發商股票指數一度上漲 4%。其中，碧桂園在香港的股價一度上漲 8.1%，龍湖集團也上漲了 6%。然而，市場仍存在挑戰，例如曾經最大的開發商萬科目前仍持續與債權人談判，以化解違約風險。

儘管挑戰重重，房地產行業已出現初步穩定的跡象。今年 1 月，二手房價格的跌幅已放緩至 8 個月來的新低。決策者目前正鼓勵收購現有房產以減少庫存，並考慮為新購房者提供抵押貸款補貼等措施。