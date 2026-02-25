春節中國全國國內出遊人次、總花費創歷史新高
據中國文化和旅游部數據中心測算，春節假日 9 天，全國國內出遊 5.96 億人次，國內出遊總花費為人民幣 8,034.83 億元，假日遊客人數和花費均創歷史新高，全國文化和旅遊市場平穩有序。
中國交通運輸部周二（24 日）發布的數據顯示，今年春節假期客流持續保持高峰運行，全社會跨區域人員流動量累計超過 28 億人次，增長 8.2%，創歷史新高。正月初六，全社會跨區域人員流動量首次達到 3.8 億人次。
這個春節假期，多種運輸方式運量均大幅增長。鐵路、公路、水路客運量增幅均超過 10%，民航客運量增幅為 7.3%。每天近 2 億件包裹完成攬投，950 萬噸貨物在鐵路線上奔跑。
「多代同遊」與「反向過年」並行。網路平台的數據顯示，春節期間祖孫三代一同出遊的訂單量顯著增加，年輕一代成為春節旅遊消費的主理人。
此外，飛往北上廣深一線城市的旅客中，18% 為 50 歲以上人群，其中 60 歲及以上旅客較一年前成長超過一成。年輕人將父母接來過年，也讓他們體驗自己的生活方式。過年不再是單向回鄉，而是雙向奔赴。
當回鄉過年遇上旅遊過年，縣域旅遊、鄉村深度遊市場迎來增長。
春節期間旅客入住了全國千餘個縣城的酒店，多地酒店入住量呈爆發式增長。住房城鄉建設部的數據顯示，截至正月初七，全國各地超過 4,000 個傳統村落舉辦村晚、民俗表演、非遺展示等活動超過 15,000 場次，吸引遊客超過 7,300 萬人次，拉動消費人民幣 58.84 億元。
