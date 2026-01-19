高盛2026年中國經濟展望：出口韌性支撐4.8%增長 房地產拖累預計逐年減弱

鉅亨網新聞中心 2026-01-19 14:10

根據高盛研究部報告指出，儘管中國經濟面臨結構性挑戰，但受惠於強勁的出口表現以及房地產市場對經濟的拖累逐漸減少，預計 2026 年中國實際國內生產毛額 (GDP) 將增長 4.8%。

高盛2026年中國經濟展望(圖:shutterstock)

這一預測值不僅高於市場普遍預期的 4.5%，也反映出高盛對中國政策放寬及出口前景持有更為樂觀的態度。

出口與經常帳戶：與市場共識顯著分歧

高盛預測中最具代表性的觀點在於經常帳戶盈餘。高盛預計 2026 年中國經常帳戶盈餘將從 2025 年的 3.6% 上升至 4.2%，而市場普遍預期則會降至 2.5%。這種樂觀情緒源於中國出口展現的強大韌性。

儘管面臨美國關稅壓力，中國出口商已成功轉向新興市場，且在關鍵礦產領域的導地位使得其他國家難以設置重大貿易壁壘。此外，隨著高科技出口潛力的釋放，預計 2026 年以美元計價的出口價格通膨率將轉為正值。

房地產市場：尚未觸底但影響減輕

報告指出，中國房地產行業已進入連續第五年的下滑期，新屋開工與投資等指標較巔峰時期下降了 50% 至 80%。高盛首席中國經濟學家閃輝表示，目前房地產市場尚無觸底跡象，預計全國房價可能要到 2027 年才會真正見底。然而，房地產對 GDP 增長的負面影響正在縮小，預計每年的拖累程度將減少約 0.5 個百分點。

勞動力市場與消費：結構性壓力猶存

雖然出口強勁，但中國勞動力市場依舊疲軟，招聘活動處於十年來 (除疫情期間外) 最低。2025 年第三季度城鎮名義工資增速已放緩至 3.8%，這直接限制了家庭消費能力。

為應對此挑戰，高盛預計政府將推出更有針對性的寬鬆政策，包括補貼勞動密集型產業、提高最低工資及擴大失業保險等。儘管如此，受新技術取代人力等結構性因素影響，建立以消費驅動的經濟體仍需數十年時間。

政策展望：財政與貨幣雙重放寬

在通膨方面，高盛預計生產者價格指數 (PPI) 通縮將在 2027 年初轉正，而 2026 年的消費者價格通膨率 (CPI) 將受金價與以舊換新補貼影響，維持在 1% 以下。