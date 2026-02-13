鉅亨網新聞中心 2026-02-13 15:20

受惠於去年港股走勢強勁及樓市全面復甦，香港頂尖富豪的財富集體「水漲船高」。《福布斯》最新公布的「2026 年香港 50 大富豪排行榜」顯示，上榜富豪的總資產由去年的 3,010 億美元大幅躍升 22%，達到破紀錄的 3,660 億美元（約 2.85 萬億港元）。

港股房市復甦威力大！2026香港50大富豪身家激增22% 創歷史新高。(圖:shutterstock)

長和系創辦人李嘉誠以 451 億美元（約 3,517.8 億港元）的總資產，連續多年穩坐香港首富寶座。受惠於旗下業務擴張，李氏身家今年度增加約 608.4 億港元，成為榜單中身家增值最多的富豪。

緊隨其後排名第三的則是新世界新世界發展 (00017-HK) 及周大福的鄭家純家族。儘管其房地產業務近期面臨債務壓力，但受惠於國際金價飆升，帶動旗下周大福珠寶股價幾近翻倍，使家族財富不減反增，總額達 261 億美元（約 2,035.8 億港元），穩守前三甲地位。

除了傳統地產（十大富豪佔 7 位）外，科技與私募領域亦表現出色：

蔡崇信（第 8 位）： 阿里巴巴主席身家隨人工智能（AI）熱潮增長 31%，達 142 億美元。

劉熾平（第 27 位）： 騰訊總裁身家一年內激增 40%，達 40 億美元，展現科技股的回暖動力。

凱瑟克家族： 怡和集團受惠於文華東方私有化等財政舉措，財富激增近六成，成為增幅最顯著的家族之一。

今年榜單亦出現新面孔，包玉剛家族長女婿蘇海文去世後，家族成員完成資產繼承重新入榜（57 億美元）。而偉易達主席黃子欣則因關稅威脅降溫帶動股價反彈，闊別一年後重登榜單。