破全球紀錄！2025上海頂級豪宅市場火爆 7000萬人民幣以上成交600間 年增20%

2025 年，上海豪宅市場表現驚人，創下全球新紀錄，總價 7000 萬元 (人民幣，下同) 以上的頂級豪宅成交約 600 間，年增率 20%，遠超過紐約、倫敦等國際大都會，其中，億元級豪宅成交 72 套，佔全中國總量的 70% 以上，5000 萬元以上在中國一二線城市同價位段的佔比更達 76%。

破全球紀錄！2025上海頂級豪宅市場火爆 7000萬人民幣以上成交600間(圖:shutterstock)

詳細數據顯示，新屋市場內總價 1 億至 2 億元的豪宅成交 171 套，佔該區間總量的 80%，2 億元以上的頂級豪宅成交 49 套。若將統計範圍擴大至 1 億元以上，全年成交套數預計超過 260 套，這些數據充分體現上海對高淨值族群的強大吸引力。

購買人群分析顯示，成交主力來自江浙皖地區的創業家，他們因上海限購政策放寬而活躍於徐匯濱江、黃浦濱江等板塊。山東、福建、湖北等地的實業家及投資者也佔有一定比例，看中上海的經濟活力與資產保值功能。

至於上海本地的「老錢」家族，如金融、貿易及傳統製造業背景的群體，偏好黃浦、陸家嘴等傳統核心地段，注重資產傳承與圈層歸屬感。新貴階級佔比顯著，海歸精英與科技新貴超過 30%，偏好張江、前灘等科技產業聚集區；金融從業人員如投行、私募人士則集中於陸家嘴濱江豪宅，單套成交價常超過 4000 萬元。

此外，明星及境外資本參與其中，境外投資者 (港澳台及外籍人士) 佔比約 1% 至 2%，多以公司名義持有房產，偏好陸家嘴、古北涉外社區。

豪宅市場的繁榮對上海產業發展產生了積極拉動動作。在地緣政治因素影響下，資本回流中國，高淨值人口的聚集帶動了高端金融服務需求，如私人銀行、財富管理等業務快速發展。

豪宅週邊的餐飲、旅館、奢侈品零售等服務業也因消費能力提升而繁榮，推動城市服務業邁向高端化、國際化。科技新貴的進駐為張江、前灘等區域注入創新活力，吸引相關產業鏈企業集聚，促進科技成果轉換與產業升級。

外資投資方面，截至 2025 年 9 月，上海累計認定跨國企業地區總部 1060 家、外資研發中心 631 家。2025 年 7 月新認定 30 家總部及 15 家研發中心，顯示外資企業能階提升趨勢，投資結構從傳統製造業向高附加價值服務業優化。豪宅計畫的配套服務如高端俱樂部、商務中心也為科技企業提供了優質商務環境。

城市品牌與形象因豪宅聚集而顯著提升。億元級豪宅的成交彰顯上海作為全球城市的吸引力，強化其在國際資本市場的地位。核心地段豪宅計畫如黃浦區的金陵華庭、上海壹號院成為城市地標，提升上海的品牌影響力，吸引更多國際人才與投資。

同時，都市更新計畫同步推進，豪宅計畫的發展推動了核心區更新改造，如黃浦區的「留改拆」策略活化歷史街區的商業與居住功能，徐匯濱江、北外灘等區域因豪宅落地加速了基礎設施完善與產業配套升級，帶動週邊價值提升。