香港預算案出爐：經濟連三增、新股集資全球第一、兩大產業成新寵

鉅亨網新聞中心 2026-02-26 09:10

香港特區政府財政司司長陳茂波於 25 日正式發表 2026/2027 財政年度財政預算案。回顧 2025 年，香港經濟展現強勁韌性，整體增幅達 3.5%，實現連續三年成長；資本市場表現尤為亮眼，恆生指數全年上漲 28%，新股集資額重返全球第一。

房地產市場亦在同年 3 月起重拾活力，成交量創四年新高，成功扭轉了先前連續三年的跌勢。展望 2026 年，特區政府預期經濟將維持 2.5% 至 3.5% 的溫和增長，基本通脹率則預計微升至 1.7%。

在產業佈局方面，本屆預算案的一大亮點為「航天強國」戰略的深度對接。陳茂波宣布將檢視上市規定，吸引更多航天企業赴港掛牌，並透過引進重點企業辦公室主導招商，發揮香港在科研、融資及專業服務上的優勢，成為內地航天產業走向國際的窗口。

此外，香港太空機器人與能源中心研發的月面作業機器人已進入測試階段，而「港中大一號」衛星的成功升空也顯示出本地科研實力。

同時，政府持續推進微電子與半導體發展，加速推行「新型工業化計畫」，累計已支持多項戰略產業投資，總額約達 25 億港元。

為應對數位轉型趨勢，預算案大幅度增加對人工智能（AI）教育與培訓的資源投入。政府將撥款 5,000 萬港元推廣 AI 應用課程，並在未來三個學年為資助大學新增 27 個 STEAM 相關學位課程。

基礎教育部分則由「優質教育基金」預留 20 億港元，推動中小學 AI 教育及教師培訓，勞動人口則透過升格後的「技能提升局」強化 AI 實務技能。

在金融市場競爭力上，政府將推動房地產信託基金（REITs）納入互聯互通機制，並計劃寬免相關稅項及修訂條例，以便利市場重組與私有化。

針對土地與房屋供應，政府採取「審慎平穩」的策略。考量到商業物業空置情況，來年將繼續暫停推售一般商業用地。

住宅市場方面，當局已準備可興建約 9.8 萬個私營單位的土地供應，其中來年賣地表及相關項目預計可提供 2.2 萬個單位。陳茂波強調，土地推售將根據市場環境按季公布，以確保房市健康平穩發展。