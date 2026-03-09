鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-09 11:08

香港長江和記實業公司旗下巴拿馬港口公司 6 日發聲明，稱就巴拿馬政府於今年 2 月 23 日及其後非法接管該公司位於巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭一事，已進一步採取多項行動，追究巴拿馬政府違法行徑。

巴拿馬港口公司已根據國際商會仲裁規則，對巴拿馬政府啟動國際仲裁，索償至少 20 億美元。

日前巴拿馬政府接管位於巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港。巴拿馬最高法院判定巴拿馬港口公司經營的這兩大港口的特許權違憲。

據《美聯社》7 日報導，巴拿馬港口公司自 1997 年起經營這兩座港口，並於 2021 年續簽 25 年特許經營權。

根據巴拿馬港口公司 6 日發表的聲明，該公司已向巴拿馬海事管理局進一步提出申請，要求立即取回並歸還屬於該公司的專有及受法律保護的文件與資料。

上述文件是巴拿馬政府在未獲得任何有效法院授權的情況下，非法扣押、存放於私人倉儲設施內的私營企業文件。

「巴拿馬港口公司與長江和記實業將寸步不讓，並非僅尋求象徵性補償，而是就巴拿馬政府的嚴重違約及反投資者行為，全數追索其應得的一切權益。」

聲明稱，巴拿馬港口公司與長江和記永久保留對巴拿馬政府、其代理人及任何第三方行使所有法律權利及追索權。