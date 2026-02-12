鉅亨網編譯段智恆 2026-02-12 23:20

《彭博》周四 (12 日) 報導，香港長江和記實業 (CK Hutchison)(00001-HK) 警告丹麥航運巨頭馬士基，若其旗下碼頭營運單位 APM Terminals 在未經同意情況下接手巴拿馬巴爾博亞 (Balboa) 與克里斯托瓦 (Cristobal) 兩座港口營運，將面臨法律追訴。此舉是在巴拿馬當局宣告長和原有營運合約無效，並尋求由馬士基在過渡階段接手管理後所引發。

長江和記實業周四發表聲明指出，已通知馬士基，若 APM Terminals 未取得長和同意即接管兩座碼頭，將對集團造成損害，並將對 APMT 採取法律行動。與此同時，長江和記實業也已根據投資保障條約向巴拿馬提出爭議通知，要求展開協商，以維護自身權益。該公司上周已表示，將透過仲裁向巴拿馬政府追索「重大損害賠償」。

巴拿馬最高法院今年 1 月底裁定，授予長江和記實業旗下巴拿馬港口公司經營兩座港口的合約違憲。此裁決為美國總統川普推動削弱中國在拉丁美洲戰略基礎設施影響力的政策帶來政治勝利，但北京則表達強烈不滿，警告此舉可能帶來「嚴重的政治與經濟後果」。

馬士基發言人拒絕就長和的警告置評，僅重申公司 1 月 30 日的聲明，表示將遵循所有法律程序與規定展開相關營運。這場爭議也為長江和記實業計畫出售全球 43 項港口設施增添變數，相關交易已被視為美中角力的象徵性案件之一。