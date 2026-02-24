鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-02-24 16:30

中國 A 股三大指數周二（24 日）收盤同步走高，中國 2 月貸款市場報價利率（LPR）周二出爐，1 年期和 5 年期以上 LPR 均未調整。

上證綜指周二收盤漲 0.87%，報 4,117.41 點；深證成指漲 1.36%，報 14,291.57 點；創業板指漲 0.99%，報 3,308.26 點。

滬深兩市成交總額為人民幣 2.2021 兆元，較前一交易日增加 2,194 億元。

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布顯示，2 月一年期 LPR 3%，前值 3%。 2 月五年期 LPR 3.5%，前值 3.5%。

上一次 LPR 調整是在 2025 年 5 月，1 年期和 5 年期以上 LPR 均下調 10 個基點。LPR 是貸款利率定價的主要參考基準，每月定期發布。

中國貸款利率持續保持低點。數據顯示，2025 年 12 月新發放企業貸款加權平均利率和新發放個人住房貸款加權平均利率均在 3.1% 左右，自 2018 年下半年以來，分別下降了 2.5 個和 2.6 個百分點。

對於今年的貨幣政策，中國央行日前定調對降準降息等工具運用要求「靈活高效」。

在 2025 年第四季貨幣政策執行報告中，央行提出要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策。把促進經濟穩定增長、物價合理回升列為貨幣政策重要考量，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好政策實施的力道、節奏和時機。

央行說，要靈活高效運用降準降息等多種政策工具，保持流動性充裕和社會融資條件相對寬鬆，引導金融總量合理增長、信貸均衡投放，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水準預期目標相匹配。

《華爾街見聞》指出，「靈活」，表明將根據內外部環境變化和經濟發展需要，適時運用貨幣政策工具；「高效」，表明運用降準降息等工具時，要更多考慮政策有效性和針對性，既要加大力道支持經濟成長，也要加強防範資金空轉、地方債務等風險。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬指出，目前金融機構的法定存款準備金率平均為 6.3%，降準仍然有空間。但央行綜合運用 7 天和 14 天逆回購、買斷式逆回購、MLF 和國債買賣等工具，短中長期結合，根據市場需求削峰填谷，能較好地滿足市場流動性需求，維持利率穩定，因此短期內降準機率不高。