鉅亨網編輯林羿君 2026-02-24 11:12

路透社引述川普政府官員消息稱，中國人工智慧新創公司 DeepSeek 預計最快於下週發表的新款 AI 模型，是採用輝達 (NVDA-US) 最先進 AI 晶片 Blackwell 所訓練，此舉可能違反美國的出口管制規定。。

美方情依顯示，DeepSeek 為了規避監管，在訓練過程中設法移除可能顯示使用「美國製 AI 晶片」的技術痕跡。據該名官員透露，這些 Blackwell 晶片極可能大規模部署於 DeepSeek 位於內蒙古自治區的資料中心。

該名官員拒絕透漏獲取情報的管道或 DeepSeek 取得晶片的具體途徑，但他嚴正強調，美國現行的政策絕不允許將 Blackwell 晶片輸往中國。

針對此項指控，輝達公司表示不予置評，美國商務部及 DeepSeek 則尚未回應置評請求。

中國駐華盛頓大使館則對此發表立場，批評美方以意識形態劃界、泛化國家安全概念，並指責美方過度擴張出口管制，將經貿與科技議題政治化。

這項此前未曾披露的消息，可能進一步加深華府決策圈的分歧。美國政策制定者正努力界定，應如何限制中國取得被視為美國 AI 半導體核心資產的關鍵技術。

美國總統川普去年 8 月曾鬆口，允許輝達向中國銷售降規版本的 Blackwell，但隨後改變立場，表示最先進的晶片應優先供應美國企業，並排除中國。

隨後在 12 月，川普決定允許中國企業購買輝達次級先進晶片 H200，此舉引發對中強硬派強烈批評。不過，由於核准條件中設有相關防護機制，目前晶片出貨仍處於停滯狀態。

曾在前總統拜登任內白宮國安會擔任科技與國安事務主任的賽夫 · 汗（Saif Khan）表示：「中國 AI 企業依賴走私取得的 Blackwell 晶片，凸顯其在本土 AI 晶片產能上的巨大缺口，也說明若核准 H200 晶片出口，將形同為其提供一條生命線。」

爆料的美國官員拒絕評論這項消息，是否會影響川普政府就是否允許 DeepSeek 採購 H200 晶片所作的決定。