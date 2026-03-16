〈陸股盤後〉年初主要經濟指標優於預期 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-03-16 16:30

中國 A 股三大指數周一（16 日）收盤漲跌互見，最新數據顯示，中國今年年初的主要經濟指標表現優於預期，顯示在伊朗戰爭擾亂全球經濟成長與通膨前景之前，中國的經濟動能增強。

年初主要經濟指標優於預期，三大指數漲跌互見。（圖：Shutterstock）

上證指數周一收報 4,084.79 點，跌 0.26%。深證成指收報 14,307.58 點，漲 0.19%。創業板指收報 3,357.02 點，漲 1.41%。

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中國國家統計局周一公布的數據顯示，1-2 月工業生產較一年前增加 6.3%，寫下去年 9 月以來最大升幅，並大於去年 12 月的 5.2%。零售銷售成長 2.8%，增幅大於去年 12 月的 0.9%，也優於經濟學家原估的 2.5%。城鎮調查失業率維持在 5.3% 的水準。

這組數據提供了今年世界第二大經濟體首份經濟數據。中國通常會合併發布 1 月和 2 月的數據，以消除春節帶來的數據扭曲。

然而，在過去兩周中東不斷擴大的衝突顛覆了能源市場，並給貿易帶來新的干擾。儘管中國與亞洲其他主要經濟體相比，抵禦油價衝擊的能力較強，但出口機器正暴露在全球經濟成長放緩與通膨加劇的威脅之下。

雖然 2026 年前兩個月中國的出口意外強勁，但現在的前景在很大程度上取決於伊朗戰爭會打多久、有多激烈。這場戰爭始於 2 月 28 日美國與以色列攻擊伊朗。