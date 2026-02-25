〈陸股盤後〉A股午後震盪回落 全天高點震盪 三大指數收漲
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國 A 股三大指數周三（25 日）集體開高，早盤震盪走高，午後震盪回落，全天呈現高點震盪走勢。
上證綜指周三收盤漲 0.72%，報 4,147.23 點；深證成指漲 1.29%，報 14,475.87 點；創業板指漲 1.41%，報 3,354.82 點。
滬深兩市成交總額為人民幣 2.4626 兆元，較前一交易日增加 2,605 億元。
財信證券認為，短期內 A 股市場很可能以震盪為主，重點關注確定性較高的方向，如業績向好等類股。中期來看，當前經濟基本面、宏觀政策、海外市場等暫不支持 A 股走出趨勢性行情，建議投資人合理控制倉位，靜待宏觀因素進一步明朗，等待市場自發選擇突破方向。
中原證券表示，春節前融資資金降溫、ETF 淨流出收窄等交易性資金波動已接近尾聲，偏股型共同基金發行回暖，私募備案數量連續回暖。截至 2 月初，海外共同基金周度淨流入 A 股創下數月新高，主被動基金均為淨流入。
中原證券說，增量資金入市將為市場震盪上行提供堅實基礎。綜合假期內外盤表現及最新宏觀動態，市場短期調整壓力已得到部分釋放，但上行斜率將趨於平緩，指數層面很可能呈現寬幅震盪、結構分化的格局。
