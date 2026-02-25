〈陸股盤後〉A股午後震盪回落 全天高點震盪 三大指數收漲

‌



財信證券認為，短期內 A 股市場很可能以震盪為主，重點關注確定性較高的方向，如業績向好等類股。中期來看，當前經濟基本面、宏觀政策、海外市場等暫不支持 A 股走出趨勢性行情，建議投資人合理控制倉位，靜待宏觀因素進一步明朗，等待市場自發選擇突破方向。