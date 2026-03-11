〈陸股盤後〉午後高檔震盪 三大指數同步走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-11 16:30

中國 A 股三大指數周三（11 日）集體開高，早盤短暫探底後震盪走高，新能源爆發帶動創指大漲。午後高檔震盪，下跌個股多於上漲個股。

午後高檔震盪，三大指數同步走高。（圖：Shutterstock）

上證綜指周三收盤漲 0.25%，報 4,133.43 點；深證成指漲 0.78%，報 14,465.41 點；創業板指漲 1.31%，報 3,349.53 點。

‌



滬深兩市成交總額人民幣 2.5084 兆元，較前一交易日增加 1,105 億元。

財信證券認為，總體來看，A 股前幾個交易日已經嘗試走出獨立行情，加上現階段中東局勢變化、原油價格可能進入相對穩定期，對 A 股的擾動將繼續減弱，因此，短期內可在合理控制倉位的基礎上，繼續適當參與當前持續性較好的熱點板塊。

中期來看，海外宏觀事件影響仍在，預計趨勢性行情仍需等待，至 4 月底之前，市場很可能以寬幅震盪為主，波動幅度可能加大，建議合理控制倉位，靜待市場自發拐點信號出現。

財信證券強調，近年來監管機關鞏固加強戰略性力量儲備和穩市機制建設，全力維護市場穩定運行，A 股市場波動率明顯降低，預計 A 股相對外圍股市仍有較強韌性，不宜過度擔憂。