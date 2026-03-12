鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-12 16:30

中國 A 股三大股指周四（12 日）開盤漲跌互現，早盤短暫震盪後，兩市快速走低。午後回暖，三大股指跌幅明顯收窄。

上證綜指周四收盤跌 0.1%，報 4,129.1 點；深證成指跌 0.63%，報 14,374.87 點；創業板指跌 0.96%，報 3,317.52 點。

滬深兩市成交總額人民幣 2.4419 兆元，較前一交易日減少 665 億元。

東吳證券認為，上證指數延續 4,000 點上方震盪，創業板和科創板更是出現分化，短期市場陷入比較糾結的階段，市場熱點切換速度加快，反映大資金暫時還沒有方向，先繼續看窄幅震盪，後續向上突破需要外圍消息面落地，以及新的核心熱點持續表現，投資人可耐心等待。

中原證券表示，近期中東局勢升級引發全球資本市場動盪，油價飆升帶來的「停滯性通膨」擔憂壓制了風險偏好。

中原證券說，考慮到國內宏觀政策基調進一步明朗，為市場提供了堅實底線支撐。央行稱將靈活運用降準降息工具，保持流動性充裕；同時支持中央匯金公司發揮類「平準基金」作用，提振了市場對後續行情的信心。