〈港股盤後〉恒指勁揚2.5% 科指大漲3.3% 科技與周期股成增長雙主線

鉅亨網新聞中心 2026-02-23 16:40

港股情緒周一 (23 日) 顯著回暖，主要指數開高走高並集體大漲。截至收盤，恒生指數上漲 2.53%，報收 27081.91 點；恒生科技指數大漲 3.34%；國企指數上漲 2.65%。盤面上看，科網股、半導體及資源類板塊成為推動大盤上行的核心動力。

恒指勁揚2.5% 科指大漲3.3% 科技與周期股成增長雙主線(圖:shutterstock)

科網股呈現普漲態勢，美團漲幅超過 5%，阿里巴巴與小米漲逾 3%，騰訊及京東升幅也超 2%。半導體與 AI 晶片股表現強勢，中芯國際與華虹半導體漲幅均超過 4%。

受國際金價上行與全球避險情緒升溫驅動，黃金板塊領漲。高盛預計金價將在 2026 年底升至每盎司 5400 美元，支撐了如潼關黃金（漲超 12%）與紫金礦業（漲超 5%）的強勁表現。

瑞銀指市場已進入「第三次鋰價超級周期」，帶動鋰電池板塊走強，贛鋒鋰業漲幅超過 8%。此外，無人駕駛概念與汽車股走高，蔚來與比亞迪分別漲超 5% 及 4%。

儘管大盤向好，但 AI 大模型與機器人板塊出現顯著回落。智譜大跌超過 22%，其背後反映出大模型商業化的瓶頸，包括高昂的算力成本、用戶體驗波動以及高估值難以維繫等問題。此外，次新股全線走低，海致科技集團與 MINIMAX-WP 跌幅分別超過 21% 及 13%。

展望未來，市場機構對港股前景抱持審慎樂觀。華泰資產指出，「科技」與「周期耗材」仍是清晰的投資主線，但需留意 AI 新勢力與互聯網巨頭之間的走勢背離。國金證券預計，2026 年將是 AI 應用從技術驗證邁向商業推廣的關鍵之年，特別是在工業質檢與醫療診斷等垂直領域的滲透。