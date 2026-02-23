袁志峰 2026-02-24 04:50

今日推介 - 京東健康 (6618, $58.15), 目標價 $64.0, 止損價 $56.0

【袁志峰專欄】關注周三財政預算案（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

周一港股顯著上揚，升勢全面，成交增加，大型科技股跑贏大市。A 股復市後做好機會較大，有助港股延續升勢，建議長線投資者積極加倉。周三將公布滙豐 (5) 業績及香港財政預算案，預期對港股有正面影響。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 386 點，早段最多曾漲 743 點至 27156 點，其後漲幅收窄至 535 點，午後維持窄幅震盪，收報 27081 點，升 667 點或 2.5%。成交額按日增 5% 至 1730 億元，1 月份日均成交額 2721 億元。港股通暫停交易。

恒指升 2.5%，成份股 83 升 5 跌。紫金礦業 (2899)、美團(3690) 及中芯國際 (981) 漲逾 5%，為升幅最大藍籌。友邦保險 (1299)、申洲國際(2313) 及信義光能 (968) 漲逾 4%。中國人壽 (2628)、中國平安(2318)、新鴻基地產(16)、華潤置地(1109)、銀河娛樂(27)、創科實業(669)、藥明生物(2269)、國藥控股(1099)、京東物流(2618)、李寧(2331) 漲逾 3%。工商銀行 (1398)、建設銀行(939)、中國宏橋(1378)、港交所(388)、安踏體育(2020) 及農夫山泉 (9633) 升逾 2%。蒙牛乳業 (2319) 跌近 2%，為跌幅最大藍籌。

恒生科指升 3.3%，收報 5385 點，成份股 29 升 1 跌。大型科技股跑贏大市，阿里 (9988)、騰訊(700)、小米(1810)、京東(9618)、快手(1024) 及百度 (9888) 漲逾 3%，美團 (3690) 漲逾 5%。蔚來 (9866) 及中芯國際 (981) 漲逾 5%，為升幅最大成份股。比亞迪 (1211) 及華虹半導體 (1347) 漲逾 4%。理想汽車 (2015)、零跑汽車(9863)、騰訊音樂(1698)、舜宇光學(2382)、比亞迪電子(285) 及海爾智家 (6690) 升逾 3%。商湯 (20) 升近 3%。美的集團 (300) 跌近 1%，是唯一下跌成份股。

板塊方面，大型科技、晶片、手機零件、電池、黃金及礦產股跑贏大市，漲幅居前。瑞聲科技 (2018) 及舜宇光學 (2382) 升逾 4% 及 3%。贛鋒鋰業 (1772) 及寧德時代 (3750) 升逾 8% 及 3%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 升逾 5%，山東黃金 (1787) 升逾 4%。五礦資源 (1208) 及江西銅業 (358) 升逾 6% 及 4%。